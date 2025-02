Carnaval de Vitória 2025: faltam quatro dias para os desfiles!

O Carnaval no Brasil tem início em Vitória, sabia? Pois o Carnaval de Vitória 2025 já começa essa semana! Uma semana antes do Carnaval oficial. A cidade se prepara para receber toda a energia das alegorias, do samba e das agremiações que tomam conta do Sambão do Povo. Conhecido como Carnavix, o Carnaval de Vitória promete muita animação e segurança para os foliões!

Além do mais, a festa acontece até a meia-noite, com o trio elétrico partindo do Centro rumo ao Sambão do Povo de sábado (22) a terça-feira (25). Aliás, durante esse período, os participantes poderão curtir 16 horas de diversão ininterruptas todos os dias.

Festas também nos bairros

Sem dúvidas, a folia do Carnaval de Vitória 2025 não ficará restrita ao Centro da cidade! Desfiles também acontecerão nos bairros Jardim Camburi e São Pedro, ampliando as opções para quem deseja aproveitar a festa mais perto de casa.

Programação dos desfiles do Sambão

As escolas de samba do Grupo de Acesso A entrarão na avenida na sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. A ordem dos desfiles será a seguinte:

1ª a desfilar – Rosas de Ouro;

2ª a desfilar – Império deFátima;

3ª a desfilar – Mocidade da Praia;

4ª a desfilar – Indep. de Eucalipto

5ª a desfilar – Andaraí;

6ª a desfilar – Indep. de SãoTorquato;

7ª a desfilar – Pega noSamba.

No sábado, 22 de fevereiro de 2025, será a vez das escolas do Grupo Especial brilharem no Sambão do Povo.

1ª a desfilar – Jucutuquara;

2ª a desfilar – Chegou O Que Faltava;

3ª a desfilar – Unidos da Piedade;

4ª a desfilar – Mocidade Unida da Glória;

5ª a desfilar – Novo Império;

6ª a desfilar – Indep. de Boa Vista;

7ª a desfilar – Imperatriz do Forte.

Já no domingo, 23 de fevereiro de 2025, as escolas do Grupo de Acesso B farão seus desfiles na seguinte ordem:

1ª a desfilar – Unidos de Barreiros;

2ª a desfilar – Mocidade Serrana;

3ª a desfilar – Tradição Serrana;

4ª a desfilar – Chega Mais;

5ª a desfilar – União Jovem de Itacibá.

Com essa programação diversificada e medidas de segurança reforçadas, o Carnaval de Vitória promete ser inesquecível para moradores e turistas!

