Programação do Carnaval de Muqui 2025: Confira

A espera acabou! O Carnaval de Muqui, um dos mais autênticos e tradicionais não só do Espírito Santo, mas do Brasil, já tem sua programação oficial para 2025. Conhecida como a cidade dos casarões, ou “Cidade Menina”, Muqui se transforma durante o carnaval, em um verdadeiro palco de cultura popular, onde o Boi Pintadinho – a grande estrela da festa – conduz um espetáculo folclórico único no Brasil durante o Carnaval.

Diferente dos carnavais tradicionais com trios elétricos e escolas de samba, Muqui mantém viva a essência das manifestações culturais populares, com seus blocos de rua, marchinhas, fantasias coloridas e, claro, a vibrante apresentação do Boi Pintadinho, que percorre as ruas acompanhado por foliões fantasiados, batuques e muita alegria. Já temos matéria contando mais dessa historia aqui!

Se você, assim como nós, estava ansioso para conhecer a programação deste ano, prepare-se para dias de festa, tradição e momentos inesquecíveis durante o Carnaval do Boi Pintadinho! Confira agora tudo o que vai rolar no Carnaval de Muqui 2025.

Pref Municipal de Muqui

Agora que a programação está definida, é hora de se planejar para viver o Carnaval do Boi Pintadinho com essa celebração única! Prepare a fantasia, entre no ritmo dos tambores e venha se encantar com o espetáculo do Boi Pintadinho. Nos vemos nas ruas de Muqui para mais um carnaval inesquecível! E não esquece de marcar a gente no Instagram!