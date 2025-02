Carnaval em Itaúnas: parque estadual terá programação especial

O Parque Estadual de Itaúnas (PEI), em Conceição da Barra, terá uma programação especial para o período de Carnaval, com oficinas culturais e atividades recreativas abertas ao público. As ações incluem a construção de instrumentos com garrafas PET, confecção de máscaras, pintura facial e uma atividade de memória da Vila Antiga, além do Bloquinho dos Girininhos.

As atividades acontecem na sede do parque e em escolas municipais próximas, envolvendo crianças e a comunidade local. A iniciativa conta com o apoio do Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação (PVUC) do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Confira a programação do Carnaval no parque de Itaúnas:

24/02 – 13h: Oficina de construção de instrumentos com garrafas PET (Escola Municipal de Ensino Fundamental Benonio Falcão de Gouvêa);

25/02 – O dia todo: Ornamentação carnavalesca do Centro de Visitantes do parque;

26/02 – 13h: Oficina de máscaras (CMEI Ciranda Cirandinha)

14h: Oficina de máscaras (Escola Municipal de Ensino Fundamental Benonio Falcão de Gouvêa);

27/02 – 8h: Oficina de máscaras (CMEI Ciranda Cirandinha);

13h: Atividade de memória da Vila Antiga no parque;

28/02 – 14h: Oficina de pintura facial (Escola Benonio);

02/03 – 14h: Oficina de pintura facial (Parque Estadual de Itaúnas)

18h: Bloquinho dos Girininhos.

Serviço

Parque de Itaúnas

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

Agendamento para visitação: não é necessário.

Endereço: Rua Bento Daher, s/n. Vila de Itaúnas, Conceição da Barra

