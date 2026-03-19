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Cavalgada Noturna de Mimoso do Sul terá maratona de shows e Copa de Marcha

O evento promete reunir comitivas de toda a região e atrair um grande público com uma vasta agenda de shows musicais.

Cavalgada Noturna
Foto: Divulgação

A cidade de Mimoso do Sul se prepara para um final de semana repleto de tradição e entretenimento no Parque de Exposições. No início de abril, nos dias 4 a 5, o município sedia a 20ª edição da Cavalgada Noturna e a tradicional Copa de Marcha, eventos que prometem reunir comitivas de toda a região e atrair um grande público com uma vasta agenda de shows musicais.

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A programação oficial começa no sábado (4), com o agito do “20º Rock da Tarde” a partir das 15h. Logo em seguida, os cavaleiros e amazonas se concentram para a saída oficial da Cavalgada, marcada para as 19h. Aliás, para encerrar a noite com chave de ouro, o palco principal recebe grandes atrações como Os Carreteiros, Pedro & Luan, Os Patrões e Wemerson Araújo, todos com entrada franca.

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Portanto, a festa continua no domingo (5), com o foco voltado para a técnica e a genética dos animais na Copa de Marcha de Mimoso do Sul. Inclusive, sob o julgamento do árbitro Gabriel de Oliveira, os competidores disputam o pódio em um evento que já é referência no calendário regional.

No entanto, além da competição, o público aproveita uma maratona de shows que inicia às 13h, trazendo nomes como: Odair de Paula, Explosão Sertaneja, Jessé Pimenta e Valmir & Daniel.

A iniciativa conta com a realização da Associação Comercial de Mimoso do Sul (ASCOMI), produção de Rogério Eventos e o apoio estratégico da Prefeitura de Mimoso do Sul e da Secretaria de Estado do Turismo (Setur-ES).

Confira a programação completa!

Sábado (4)

  • 15h – Rock da tarde
  • 19h – Saída da Cavalgada
  • 21h – Chegada da Cavalgada
  • 22h – Show com Os Patrões
  • 0h – Show com Os Carreteiros
  • 2h – Show com Pedro Luan
  • 4h – Show com Wemerson Araújo

Domingo (5)

  • 11h – Abertura da Copa de Marcha
  • 15h – Show com Valmir Daniel
  • 17h – Show com Jesse
  • 19h – Show com Odair de Paula
  • 21h – Show com Explosão Sertaneja

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Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

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