Cavalgada Noturna de Mimoso do Sul terá maratona de shows e Copa de Marcha

A cidade de Mimoso do Sul se prepara para um final de semana repleto de tradição e entretenimento no Parque de Exposições. No início de abril, nos dias 4 a 5, o município sedia a 20ª edição da Cavalgada Noturna e a tradicional Copa de Marcha, eventos que prometem reunir comitivas de toda a região e atrair um grande público com uma vasta agenda de shows musicais.

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A programação oficial começa no sábado (4), com o agito do “20º Rock da Tarde” a partir das 15h. Logo em seguida, os cavaleiros e amazonas se concentram para a saída oficial da Cavalgada, marcada para as 19h. Aliás, para encerrar a noite com chave de ouro, o palco principal recebe grandes atrações como Os Carreteiros, Pedro & Luan, Os Patrões e Wemerson Araújo, todos com entrada franca.

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Portanto, a festa continua no domingo (5), com o foco voltado para a técnica e a genética dos animais na Copa de Marcha de Mimoso do Sul. Inclusive, sob o julgamento do árbitro Gabriel de Oliveira, os competidores disputam o pódio em um evento que já é referência no calendário regional.

No entanto, além da competição, o público aproveita uma maratona de shows que inicia às 13h, trazendo nomes como: Odair de Paula, Explosão Sertaneja, Jessé Pimenta e Valmir & Daniel.

A iniciativa conta com a realização da Associação Comercial de Mimoso do Sul (ASCOMI), produção de Rogério Eventos e o apoio estratégico da Prefeitura de Mimoso do Sul e da Secretaria de Estado do Turismo (Setur-ES).

Confira a programação completa!

Sábado (4)

15h – Rock da tarde

19h – Saída da Cavalgada

21h – Chegada da Cavalgada

22h – Show com Os Patrões

0h – Show com Os Carreteiros

2h – Show com Pedro Luan

4h – Show com Wemerson Araújo

Domingo (5)