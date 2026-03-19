Cavalgada Noturna de Mimoso do Sul terá maratona de shows e Copa de Marcha
O evento promete reunir comitivas de toda a região e atrair um grande público com uma vasta agenda de shows musicais.
A cidade de Mimoso do Sul se prepara para um final de semana repleto de tradição e entretenimento no Parque de Exposições. No início de abril, nos dias 4 a 5, o município sedia a 20ª edição da Cavalgada Noturna e a tradicional Copa de Marcha, eventos que prometem reunir comitivas de toda a região e atrair um grande público com uma vasta agenda de shows musicais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A programação oficial começa no sábado (4), com o agito do “20º Rock da Tarde” a partir das 15h. Logo em seguida, os cavaleiros e amazonas se concentram para a saída oficial da Cavalgada, marcada para as 19h. Aliás, para encerrar a noite com chave de ouro, o palco principal recebe grandes atrações como Os Carreteiros, Pedro & Luan, Os Patrões e Wemerson Araújo, todos com entrada franca.
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Portanto, a festa continua no domingo (5), com o foco voltado para a técnica e a genética dos animais na Copa de Marcha de Mimoso do Sul. Inclusive, sob o julgamento do árbitro Gabriel de Oliveira, os competidores disputam o pódio em um evento que já é referência no calendário regional.
No entanto, além da competição, o público aproveita uma maratona de shows que inicia às 13h, trazendo nomes como: Odair de Paula, Explosão Sertaneja, Jessé Pimenta e Valmir & Daniel.
A iniciativa conta com a realização da Associação Comercial de Mimoso do Sul (ASCOMI), produção de Rogério Eventos e o apoio estratégico da Prefeitura de Mimoso do Sul e da Secretaria de Estado do Turismo (Setur-ES).
Confira a programação completa!
Sábado (4)
- 15h – Rock da tarde
- 19h – Saída da Cavalgada
- 21h – Chegada da Cavalgada
- 22h – Show com Os Patrões
- 0h – Show com Os Carreteiros
- 2h – Show com Pedro Luan
- 4h – Show com Wemerson Araújo
Domingo (5)
- 11h – Abertura da Copa de Marcha
- 15h – Show com Valmir Daniel
- 17h – Show com Jesse
- 19h – Show com Odair de Paula
- 21h – Show com Explosão Sertaneja
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