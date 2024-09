Circuito de Cerveja Artesanal agita fim de semana em Domingos Martins

Começa nesta sexta (06) e segue até domingo (08), Domingos Martins será o palco da edição de inverno do Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal. O evento, que promete agitar as montanhas capixabas, será realizado no Sesc de Domingos Martins e contará com entrada gratuita. Os visitantes poderão desfrutar de muita música, gastronomia de alta qualidade e, é claro, as melhores cervejas artesanais da região.

O Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal é uma verdadeira celebração da cultura cervejeira do Espírito Santo, destacando-se como um dos principais eventos para os amantes da bebida dourada – que é uma verdadeira paixão nacional.

Além de poder apreciar mais de 40 estilos diferentes de cervejas, o público terá a oportunidade de curtir shows de artistas capixabas. Nano Vianna, Alexandre Borges Quinteto, Orquestra Ammor, Banda 027, Marcelo Ribeiro, Saulo Simonassi e Duets revezam no palco durante o final de semana garantindo o ritmo do festival. “Estamos muito felizes em trazer o Circuito para Domingos Martins. Será um momento inesquecível, com muita cerveja boa, música e aquele friozinho típico das montanhas capixabas”, comenta Zé Olavo Medici, idealizador do evento.

O Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal se consolidou como um evento para toda a família. Além das diversas opções de cervejas artesanais, o público poderá aproveitar uma variedade de pratos e petiscos oferecidos por chefs e restaurantes da região. Para os pequenos, haverá uma área de recreação, garantindo diversão para todas as idades.

Essa edição acontecerá na área de eventos do Centro Social de Turismo e Lazer do Sesc em Domingos Martins, conhecido pelas hospedagens em estilo europeu e pela belíssima paisagem. A estrutura contará ainda com mais de 1.000 m² de área coberta, com mesões e bancos para o conforto do público.

A harmonização perfeita: cerveja artesanal e o clima das montanhas

Quando o inverno chega, é comum que muitos pensem em abrir uma garrafa de vinho. No entanto, o Espírito Santo, especialmente em suas montanhas, é um reduto de cervejarias artesanais premiadas. De acordo com a produção do evento, a combinação do frio com uma cerveja bem gelada pode ser surpreendentemente agradável. “Ao contrário do que muitos pensam, o inverno é uma estação perfeita para se apreciar cervejas mais encorpadas”, sugere Zé Olavo.

De acordo com o organizador do evento, algumas boas pedidas para serem degustadas são as cervejas dos tipos Weiss, feita com trigo, bastante frutada e encorpada, com notas de banana e cravo; Belgian Blond Ale, uma cerveja densa e consistente, com notas frutadas e maltadas; e a mais conhecida IPA, caracterizada por ser mais encorpada, amarga e com uma tonalidade alaranjada. “Essas cervejas, e outras com notas de café, chocolate e especiarias, harmonizam perfeitamente com o clima frio da região e a rica gastronomia do nosso evento”, complementa Zé Olavo.

Por fim, para aqueles que não abrem mão do sabor do vinho, o produtor do Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal sugere degustar uma boa Grape Ale: “É uma mistura inusitada de cerveja pilsen com vinho. Uma bebida com aroma frutado e sabor único. Vale a pena experimentar!”, indica.

Sustentabilidade no copo

Não bastassem todas as atrações, o Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal ainda agrega cuidado com o meio ambiente. Sendo assim, o evento não trabalhará com copos descartáveis, diminuindo assim o impacto e a geração de resíduos. “O nosso evento se preocupa com a sustentabilidade e com a reciclagem dos resíduos. Para evitar um descarte excessivo de copos, o público será convidado a adquirir o nosso copo ecológico e reutilizável – que ainda servirá como uma bela lembrança que vai acompanhá-lo por muitos anos. Além disso, claro, aqueles que quiserem trazer seus próprios copos de casa, podem ficar à vontade!”, finaliza Zé Olavo Medici.

Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal – Etapa Domingos Martins

Data: 06, 07 e 08 de setembro (sexta, sábado e domingo)

Local: Sesc de Domingos Martins – Endereço: R. Ayrton Senna, s/nº – Soído, Domingos Martins – ES, 29260-000

Entrada: Gratuita

Programação*:

Sexta-feira, 6 de setembro

18h – Abertura

19h – Dicas Sommelier

20h – Alexandre Borges Quinteto

22h30 – Nano Vianna

Sábado, 7 de setembro

16h – Abertura

16h30 – Orquestra Ammor

20h – Banda 027

22h30 – Marcelo Ribeiro

Domingo, 8 de setembro

11h – Abertura

11h – Saulo Simonassi

14h – Duets

17h – Encerramento

*Programação sujeita a alterações sem prévio aviso.