Entrada grátis! Campos do Jordão volta a ter Oktoberfest após três décadas

Quem gosta da cultura alemã, com direito a comida boa, música contagiante e claro, muita cerveja, vai adorar saber que Campos do Jordão recebe, de 24 a 27 de outubro, no Parque Capivari, a 12ª Oktoberfest, com uma programação imperdível e entrada grátis. Tudo isso combinado ao gostoso clima das montanhas da Serra da Mantiqueira.

Tradicional nos anos 90, a Oktoberfest Campos do Jordão retorna após três décadas com força total. A programação inclui apresentação musical da famosa Banda Dauerlaufband, do Grupo de Dança Tanzfreunde, Concurso de Cerveja e muito mais. A Praça de Alimentação contará com barracas de comidas típicas e cervejas artesanais da região. Por sinal, a rota cervejeira de Campos do Jordão já conquistou espaço entre os principais atrativos da Serra da Mantiqueira.

Vale lembrar que as atrações do destino atraem turistas de vários cantos do país e exterior ao longo do ano todo. Além disso, é considerada a cidade mais alta do país, localizada a cerca de 1,6 mil metros de altitude. Campos do Jordão deixou de ser um destino de inverno e hoje, com sua alta gastronomia, rotas de cerveja e vinho, parques junto à natureza, o famoso chocolate e grandes eventos nos mais diversos segmentos, atraem visitantes em todas as estações.

Então anota aí: a festa vai rolar de 24 a 27 de outubro, nos seguintes horários: dia 24 das 18h às 21h; dia 25 das 12h às 21h30; dia 26 das 12h às 22h e dia 27 das 12h às 15h, no Parque Capivari – R. Eng. Diogo José de Carvalho, número 1.291, no Capivari. Por fim, para mais informações acesse: @oktoberfest.camposdojordao.

Fonte: Melhores Destinos