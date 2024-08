Evento reúne vinho, gastronomia e MPB nas montanhas do ES

O Sesc Wine Music está de volta para sua segunda edição no Centro de Turismo Social e Lazer Sesc Domingos Martins. Este evento, já consagrado como um dos mais aguardados do inverno capixaba, ocorrerá nos dias 23 e 24 de agosto, reunindo o melhor do vinho, da gastronomia e da música. Um dos destaques é o show do cantor e compositor Flávio Venturini, ícone da MPB e renomado instrumentista brasileiro.



Um amplo salão gastronômico de mil metros quadrados foi preparado na área externa do Sesc, garantindo conforto total aos participantes. O espaço é completamente coberto e conta com uma área kids para as crianças.



O Sesc Wine Music é uma parceria entre o Sistema Fecomércio/ES – Sesc e Senac, a Rota Eventos, com apoio do Sincades. O evento tem como objetivo fortalecer a comunidade local, impulsionar o turismo e o comércio em Domingos Martins, reunindo arte, sabores, música e conforto em um único espaço. A experiência promete ser enriquecedora para os amantes do vinho e boa conversa.

Vinho e Gastronomia no Sesc

A degustação contará com rótulos selecionados de vinhos da Europa, Chile e Argentina, com preços variando entre R$ 60 e R$ 300, fornecidos pela Villa Porto, uma das maiores importadoras do Brasil, sediada no Espírito Santo.



Nos estandes gastronômicos, os preços começam a partir de R$ 25. O Costelito’s Steak House, de Santa Teresa, oferecerá opções preparadas no fogo de chão. O Fogo Parrilla, de Marechal Floriano, trará pratos alemães, hambúrgueres e o famoso pão de alho. E claro, o Queijo de Tábua, de Domingos Martins, marcará presença com seu famoso macarrão na panela de queijo.

Música

Serão realizados cinco shows musicais, para um público de mais de 500 pessoas por dia. Na sexta-feira (23), a entrada é gratuita, mas é preciso reservar o ingresso online (www.portal.sesc-es.com.br/sesc-wine). No sábado, a entrada custa a partir de R$50 e os ingressos já estão à venda, no mesmo link.

O grupo Finest Hour, formado por Gilson Muniz (Voz), Fábio Calazans (Guitarra), Roger Bezerra (Teclado), Kako Dinelli (Baixo) e Edu Szajnbrum (Bateria), abre a noite de sexta-feira, às 19h30, com jazz, bossa nova e sucessos das décadas de 70 a 90.

Mais tarde, às 21h30, é a vez da Naju trazer clássicos do blues, soul, jazz, na voz de Naju Gwalchmei e dos músicos Felipe Cipriano (Baixo), Luiz Gerhardt (Guitarra), Gabriel Stutz (Teclado e Guitarra) e Bruno Lopes (Bateria).

No sábado, a partir das 16h30, o quinteto de Alexandre Borges (guitarrista/violonista) traz os grooves e as harmonias do smoth jazz, do jazz fusion e da música brasileira,

com Eliel Moura (baixo), Alexandre Matos (teclado), Sérgio Rouver (saxofone) e Mazinho Lima (bateria/percussão).

A programação continua até o fim da noite, com a banda The Hollywood Club, formada por Mariana Fevero e Ronaldo Rajar (vocais), Mayson Spadetti (Guitarra), Kinho Borges (Teclados), Romeu Neto (Bateria) e Rodolfo Toniati (Baixo), fechando o evento com hits atemporais do pop rock.

Turismo nas montanhas capixabas

Os hóspedes do Hotel Sesc Domingos Martins terão acesso livre ao evento nos dois dias, além de contar com opções de passeios e programações exclusivas. Os pacotes para casal variam entre R$784 e R$1.334, dependendo do tipo de apartamento, todos incluem duas pernoites (de sexta para sábado e de sábado para domingo), café da manhã, café da tarde colonial e acesso liberado ao Sesc Wine Music.

Para quem tem o Cartão do Empresário, as tarifas têm desconto. No site https://portal.sesc-es.com.br/sesc-wine/ é possível obter mais informações e realizar as reservas.

Serviço

Evento: Sesc Wine Music

Local: Sesc Domingos Martins

Data: 23 e 24 de agosto

Ingressos: https://portal.sesc-es.com.br/sesc-wine/

Hospedagem Sesc Domingos Martins: pacotes turísticos e reservas pelo WhatsApp – (27) 99848-0310

Programação Sesc Wine Music

23 DE AGOSTO

Entrada gratuita

19h – Abertura

Vinhos: fornecimento Villa Porto

Gastronomia: Costelito´s Steak House, Fogo Parrilla, Queijo de Tábua, Else Beer

19h30 – Show – Finest Hour

21h30 – Show – Naju

0h – Encerramento

24 DE AGOSTO

Ingressos a partir de R$ 50

16h – Abertura

Vinhos: fornecimento Villa Porto

Gastronomia: Costelito´s Steak House, Fogo Parrilla, Queijo de Tábua, Else Beer

16h30 – Show – Alexandre Borges Quinteto

20h – Show – Flávio Venturini

22h30 – Show – The Hollywood Club

0h30 – Encerramento