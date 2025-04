Fabiano Juffu canta Roberto Carlos em ‘Especial Dia das Mães’

O cantor e um dos maiores imitadores do Brasil, Fabiano Juffu, fará uma apresentação pra lá de especial pelo segundo ano consecutivo em Castelo. Ele apresentará o espetáculo em homenagem a Roberto Carlos no Especial Dia das Mães, no dia 10 de maio, no Castelão.

Para a apresentação, Juffu preparou um show com duas horas de duração, com grandes sucessos. “São canções que falam de amor, fé, saudade, e que expressam sentimentos que muitas vezes as palavras não conseguem traduzir. Porque, como as mães, Roberto Carlos nos emociona com a alma”, conta.

“O show especial é feito com carinho para celebrar o Dia das Mães, reunindo os maiores sucessos de um dos maiores ícones da música brasileira, Roberto Carlos. Será um espetáculo inesquecível”, continua o cantor.

A apresentação é uma realização da Prefeitura de Castelo, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Eventos. “Será uma noite mágica, cheia de amor, lembranças e homenagens. Será imperdível!”, completa.