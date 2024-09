Festa da Polenta terá shows de Roupa Nova, Wilson Sideral e Matheus e Kauan

A Festa da Polenta 2024, tradicional evento de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, chega em sua 42ª edição este ano. A festa acontece no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conhecido como Polentão, e será realizada de 11 a 13 e de 17 a 20 de outubro 2024.

O evento tem o objetivo de manter viva a cultura do imigrante italiano, que colonizou a cidade. Atrações nacionais como Roupa Nova, Wilson Sideral e a dupla Matheus e Kauan fazem parte da programação. Grupos folclóricos e bandas capixabas também vão se apresentar durante o evento.

Um dos maiores eventos gastronômicos e culturais do Espírito Santo. Marcado pela fartura e por diversas versões da iguaria, tem como símbolo o tombo da polenta, em que um caldeirão gigante a despeja de frente para uma multidão.

Tradicionais, os tombos da polenta vão acontecer em cinco ocasiões ao longo da festa. Certamente esses são os momentos mais esperados pelos turistas.

Os ingressos para a Festa da Polenta podem ser comprados na internet.

Confira a programação da Festa da Polenta 2024:

Sexta – 11/10/2024

21h – Abertura Oficial

21h30 – Desfile para a Eleição da 33ª Rainha da Festa da Polenta

23h30 – Show com Jakson Lima

Sábado – 12/10/2024 #Feriado Nossa Senhora Aparecida

09h – Tradicional Desfile do Transporte do Milho da Festa

10h30 – Apresentação do Coral Conviver (Grupo Encantar)

11h – Almoço típico e 1º Panelão di Danza com os

Gruppos Folkloristicos: Granello Giallo, Piccolo Pavone e Fiori D’Amore

12h – Show com Família Dalponte

14h – Apresentação do Gruppo Folclorístico Fiori D’amore de Araguaya

14h30 – Show com Toni Boni

15h – Tombo da Polenta

16h30 – Grupo Folclórico de Dança Imperial Português

20h – Apresentação do Gruppo Folklorístico Piccolo Pavone de Vila Pavão

21h – Show com Ragazzi dei Monti

23h – Show com Roupa Nova

01h – Show com Camila Gabriel

Domingo – 13/10/2024

09h – Missa em Italiano na Igreja Matriz

11h – Almoço típico e Show com Mirano Shculer

12h30 – Apresentação do Gruppo Folklorístico Granello Giallo

13h20 – Apresentação do Coral Sol da Manhã

14h – Apresentação do Grupo Dei Bambini

14h30 – Show com Ragazzi dei Monti

15h – Tombo da Polenta

16h30 – Apresentação do Gruppo Folclorístico Piccinini Dei Monti de Araguaya

17h – Show com Família Dalponte

19h – Show com Raione

Quinta – 17/10/2024

20h – Show com Ragazzi Dei Monti

22h – Show com Banda Moustache

Sexta-feira 18/10/2024

19h30 – Show com Cavatappi

21h – Show com Banda Groove

22h30 – Show com Wilson Sideral

00h30 – Show com Forró Numa Boa

Sábado – 19/10/2024

09h – Tradicional Desfile das Famílias

11h – Almoço típico e 2º Panelão di Danza com os Gruppos Folkloristicos: Granello Giallo, Bambini di tutti i colori, Pietra Azzura, Radicci D’Itália.

12h – Show com Cavatappi

14h – Apresentação Gruppo Folklorístico I Primi Granelli, de Venda Nova

14h30 – Show com Toni Boni

15h – Tombo da Polenta

16h30 – Apresentação do Grupo de dança Radicci D’Itália de Marilândia

20h – Apresentação do Gruppo Folklorístico Bambini di Tutti i Colori

21h – Show com Ragazzi dei Monti

23h – Show com Mateus e Kauan

01h – Show com Michele Freire

Domingo – 20/10/2024

09h – Missa em Italiano na Igreja Matriz

11h – Almoço típico e Show com Pedro Ferna

12h30 – Apresentação do Grupo Dei Bambini

13h – Apresentação do Coral Sol da Manhã

13h30 – Apresentação do Gruppo Folklorístico Granello Giallo

14h20 – Show com Toni Boni

15h – Tombo da Polenta

16h30 – Apresentação da Compagnia Radici Città di Torino de Castelo

17h – Show com Ragazzi dei Monti

19h – Show com João Felipe e Rafael