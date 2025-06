Festa das Paneleiras celebra tradição, cultura e a força feminina

No bairro Goiabeiras, berço da panela de barro, a cidade de Vitória se prepara para viver um dia repleto de história, sabor e emoção. No dia 7 de julho, a tradicional Festa das Paneleiras vai homenagear essas mulheres guerreiras que mantêm viva, há mais de quatro séculos, uma das manifestações culturais mais autênticas do Espírito Santo.

Organizada pela Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV/PMV), a festa celebra o Dia das Paneleiras de Goiabeiras com uma programação gratuita e aberta ao público, unindo música, gastronomia, economia criativa e, principalmente, muita cultura popular.

“A Festa das Paneleiras é um abraço coletivo à nossa identidade capixaba. Mais do que uma celebração, é um gesto de reconhecimento à sabedoria ancestral dessas mulheres que moldam, com as próprias mãos, um patrimônio cultural do Brasil. Queremos que cada visitante sinta esse orgulho e essa emoção”, destaca Luzia Toledo, diretora de Turismo da CDTIV.

27ª Festa das Paneleiras

Programação que emociona e convida ao pertencimento

A festa começa às 9h, com a posse da nova diretoria da Associação das Paneleiras de Goiabeiras. Momento simbólico que celebra a continuidade e a força dessa tradição secular.

Às 9h30, será servido um café da manhã coletivo. Embalado pelo som do congo da Banda Panela de Barro, um encontro entre o sabor e o ritmo das tradições capixabas. Às 10h30, acontecem as falas institucionais de representantes da Prefeitura de Vitória, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização das culturas populares.

A manhã segue com chorinho ao vivo, aquecendo o coração dos visitantes para um dos momentos mais aguardados do dia! O almoço com arroz de mariscos, preparado ao vivo pelos renomados chefs Prof. Alessandro Eller, Hugo Grassi e Gilson Surrage. Uma experiência gastronômica que une tradição e sofisticação.

Durante todo o evento, o público poderá circular entre a Feira de Artesanato, com curadoria da talentosa Senhora Bella. E a Feira da Economia Solidária, coordenada pela experiente Senhora Maria. Espaços pensados para promover o empreendedorismo local, a geração de renda e a valorização do fazer manual e do turismo de experiência, enraizado em saberes passados de geração em geração.

Mais do que uma festa, este será um dia para celebrar a força da mulher capixaba, o barro que vira arte e a cultura que molda nossa identidade! Goiabeiras te espera de braços abertos, panelas ao fogo e coração aquecido pela tradição.

Festa das Paneleiras de Goiabeiras

Local: Galpão das Paneleiras, Goiabeiras – Vitória/ES

Data: 7 de julho de 2025

Hora: 09h

Entrada gratuita

