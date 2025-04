Festival de Botecos no Espírito Santo tem opções a partir de R$ 8,90

Aracruz se prepara para mais uma edição do festival Aracruz Botecos, que promete movimentar a cidade em comemoração aos seus 177 anos. Com entrada gratuita, o evento acontece de quarta-feira (2) a sábado (5), no parque de exposições, reunindo o melhor da gastronomia, cervejas artesanais, música ao vivo e muito mais.

Além das diversas opções de comidas e bebidas, o festival contará com uma área kids equipada com mais de 12 brinquedos, garantindo a diversão da criançada. No palco, o público poderá curtir um repertório musical variado, que vai do samba e pagode ao reggae, sertanejo, rock e MPB.

Gastronomia variada e para todos os gostos

A praça de alimentação do evento será composta por 10 estandes, oferecendo desde o tradicional churrasco e petiscos de boteco até pratos especiais com peixes e frutos do mar. Os valores variam entre R$ 8,90 e R$ 150, com opções individuais e porções para compartilhar.

Com uma programação diversa e estrutura completa, o Aracruz Botecos promete ser um ponto de encontro para moradores e visitantes celebrarem o aniversário da cidade com muita música, boa comida e entretenimento para toda a família.

O Festival

O Festival Aracruz Botecos vai fazer parte da comemoração do aniversário dos 177 Anos de Emancipação Política de Aracruz. O evento que é carimbado por ser uma atração gastronômica de sucesso, é realizado pelo Instituto Panela de Barro e Prefeitura Municipal de Aracruz, Governo do Estado e Sebrae, será realizado em um dos espaços mais amplos de cidade, no parque de exposições Rubens Pimentel.

Você que é fã de comida de boteco, vários estabelecimentos terão seus espaços dentro do evento, compartilhando o que fazem de melhor para os aracruzenses. Entre botecos e restaurantes, oferecendo comida típica desses negócios, além de petiscos, churrascos e pratos com frutos do mar. Além disso, também haverá exposição e venda de cervejas locais, música de qualidade e com uma estrutura completa de lazer e entretenimento para todas as idades. Um festival incrível para toda a família.

O Aracruz Botecos chega com tudo no quesito música e traz atrações que vão desde samba, pagode e sertanejo, passando pelo rock nacional, brasilidades e música pop. Quinta-feira (3) é feriado municipal, então tudo começa a partir de quarta-feira a partir das 18h. E claro, com acesso a estacionamento dentro do Parque de Exposições, Rubens Pimentel.

Programação do Aracruz Botecos

Quarta-feira – 02/04

18h – Abertura da praça de alimentação (comida de boteco, porções, frutos do mar, etc.), espaço com expositores de chocolate artesanal, cafés especiais, cachaças, itens de charcutaria e de confeitaria e pães, artesanato indígena e cervejarias capixabas (Moro, Pedra Beer, Três Torres, I Lupi, Meetbeer e Mestra)

20h – Banda Kaymuam (reggae e congo)

22h – Victor & Sander (Boteco do VS)

Quinta-feira (3/04)

15h – Abertura da praça de alimentação, expositores e cervejarias

17h – Nando Moura (samba e pagode)

19h – Engesamba (samba e pagode)

21h – Paula Cassaro (sertanejo)

Sexta-feira (4/04)

18h – Abertura da praça de alimentação, expositores e cervejarias

19h – Tanne Castro (música brasileira)

21h – Old Brother (rock clássico)

23h – Baile do Ventura (música capixaba)

Sábado (5/04)

17h – Abertura da praça de alimentação, expositores e cervejarias

19h – Amaradzaia (reggae)

21h – PicNic Dogs (rock nacional)

23h – Jackson Lima (rock internacional)

