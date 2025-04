Conheça as belas praias que encantam o norte do Espírito Santo

O litoral Norte do Espírito Santo é um verdadeiro paraíso, com praias de águas cristalinas, areias finas e paisagens de tirar o fôlego. Cada região oferece uma experiência única para quem busca relaxamento, aventura ou contato direto com a natureza. Das águas calmas e mornas de algumas praias aos pontos ideais para o surf e esportes aquáticos, o litoral norte capixaba conquista turistas de todas as partes do Brasil e do mundo.

Entre as praias mais encantadoras estão a Praia dos Coqueiros, Praia de Urussuquara e Itaúnas, que se destacam pela beleza natural e infraestrutura acolhedora. Além disso, a região conta com ecossistemas preservados, como manguezais e reservas de mata atlântica, oferecendo aos visitantes uma verdadeira imersão no turismo sustentável.

Então, se você está em busca de novas aventuras no Espírito Santo, prepare-se para explorar as praias mais paradisíacas do litoral Norte e se encantar com suas paisagens deslumbrantes. Confira as dicas do Guia A!

Praias que encantam o norte do Espírito Santo:

Aracruz

Foto: Divulgação / Prefeitura de Aracruz

Praia dos Coqueiros:

Um refúgio tranquilo, cercado por coqueiros e manguezais. É o local ideal para quem busca relaxar em meio à natureza.

Com ampla faixa de areia e mar calmo, é perfeita para famílias. Sua infraestrutura inclui quiosques e áreas para esportes ao ar livre.

Uma praia charmosa que mistura águas salgadas e o rio Sahy. O local é conhecido pela prática de esportes náuticos e passeios de barco.

Linhares

Regência:

Conhecida por suas ondas fortes, é o destino certo para surfistas e aventureiros. Além disso, o Projeto Tamar realiza ações de preservação das tartarugas marinhas no local.

Com extensa faixa de areia, a praia atrai visitantes durante todo o ano. No Verão, o local ganha ainda mais vida com shows e eventos culturais.

Um paraíso praticamente intocado, ideal para quem busca paz e contato com a natureza.

São Mateus

Foto: Fred Loureiro

Praia de Guriri:

Uma das praias mais famosas do norte capixaba, Guriri oferece infraestrutura completa, mar calmo e opções de lazer para todas as idades. Durante o Verão, a região é palco de eventos culturais e esportivos.

Um tesouro escondido, onde o rio e o mar se encontram. Suas águas tranquilas e paisagem única atraem quem busca momentos de serenidade.

Conceição da Barra

Foto: Yuri Barichivich

Praia da Barra:

Com infraestrutura e vida noturna animada, é um dos destinos mais procurados do norte capixaba.

Famosa por suas dunas e rica vida cultural, Itaúnas é o berço do forró pé-de-serra. O local é perfeito para quem gosta de combinar praia e cultura.

Uma praia tranquila e de águas mornas, cercada por vegetação nativa. Ideal para famílias e para quem aprecia passeios ao ar livre.

Fonte: Setur