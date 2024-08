Festival Gastronômico de Pedra Azul reúne 61 estabelecimentos

Está chegando a hora para os turistas de todo o país se deliciarem com a gastronomia das montanhas capixabas. São 61 estabelecimentos que vão participar do Festival Gastronômico Pedra Azul Gourmet, que será realizado entre 11 de setembro e 14 de outubro, em Domingos Martins.

São restaurantes, cervejarias, empórios, cafés, sorveterias e hotéis que selecionaram itens do cardápio ou criaram pratos exclusivos para o evento. A promessa é de uma imersão na gastronomia da região com ingredientes frescos e bebidas de produtores locais, tudo acompanhado de uma das mais belas vistas do país: a Pedra Azul.

Então, que tal aproveitar as rotas de Pedra Azul parando em cada cantinho para apreciar um bom prato? Dá para tomar café da manhã, passear pela pedra ou almoçar no entorno. Além disso, curtir um passeio maravilhosos e comer uma sobremesa.

Confira os estabelecimentos participantes do Pedra Azul Gourmet:

Alice Flor e Café

Apiário Florin

Azurra Cervejaria Artesanal

Blu Gelatos

Cachaçaria Modolo

Café Alto da Rota

Café da Fazenda

Casa Chef Ari

Casa de Fondue A Argau

Fazenda Camocim

Casa Flor

Cervejaria Artesanal Grecco

Cervejaria Aurora

Cerejaria Bello Monti

Cervejaria Deck Beer

Cervejaria Pedra Azul

Contos do Ninho

Cordillera Mar Fuego

Cozinha da Rota

Delícias da Colina

Delícias de Portugal

Don Calmon

Du Carmo Beer

Duli Restaurante

Empório Dei Nonni

Entreposto 87

Espaço Via Olivari

Espigueiro

Grão da Terra Restaurante

Hotel Fazenda China Park

Le Jardin du Cuisinier

Lótus Azul

Luna Lab Café & Delicatéssen

Marietta Delicatéssen

Ocakau

Passarin Casa Restaurante

Peccato Della Montagna

Pepe Pâtisserie

Pousada Rabo do Lagarto

Quinta dos Manacás

Restaurante Brasserie Apogeu

Restaurante Don Due

Restaurante e Moquecaria Recanto Verde

Restaurante Lusitânia

Ronchi Beer

Sítio Pedreiras

SOS Garden

Cervejaria Barba Negra

Terrazzo Dei Nonni

Travoletta

Tuia Gastronomia e Arte

Valentim Iogurteria Artesanal

Vallino Pizzeria Napoletana

Venda da Rota Cafeteria e Restaurante

Vila da Ormy

Vino Vinhos

Wine Bike Adega

Wood & Café

Wine Aracê

Du Carmo Café

Restaurante Peterle’s

​