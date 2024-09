Festival Manguinhos Gourmet terá pratos exclusivos com preços acessíveis

Os pratos apresentados no Manguinhos Gourmet são sempre as estrelas do evento. E não será diferente nesta 17ª edição que acontece neste final de semana, dias 20 a 22 e também no último do mês, de 27 a 29 (confira os horários na programação ao final do texto).

E quem já conhece o balneário de Manguinhos, localizado no município de Serra, sabe que o local oferece muitos outros atrativos além da gastronomia praieira, como a própria beleza do litoral, o clima bucólico, a cultura local e a concentração de artistas e artesãos.

Para o Festival deste ano, os restaurantes e estabelecimentos participantes elaboraram pratos exclusivos que serão servidos na versão degustação e ainda em porções maiores, para mais pessoas. “A culinária capixaba é muito rica e temos a sorte de contar com produtos e ingredientes de excelente qualidade, vindos de todos os cantos do nosso estado. Assim, as equipes de cada restaurante puderam criar pratos com receitas diversas, com opções para quem gosta de peixe, frutos do mar e outras carnes. Sem esquecer das sobremesas”, explica o chef David Maresia’s, um dos organizadores do evento.

Preços atraentes

Durante o dia, o visitante poderá percorrer os diversos estabelecimentos para conhecer cada prato participante, em tendas montadas e decoradas em frentes aos restaurantes ou em seus quintais, sendo R$ 30 o valor da degustação. Já nas docerias, o valor da degustação das sobremesas será R$ 20.

O Festival contará também com programação noturna, com estandes de cada restaurante atendendo numa praça de alimentação do Festival que funcionará ao lado do Restaurante Chico Bento. No espaço haverá ainda shows musicais e outros estandes com oferta de artesanatos e gastronomia diversa, por exemplo.

No mesmo local será montado o Espaço Kids, com playground e distribuição de guloseimas. E durante o dia teremos a tradicional Jardineira Gourmet, um veículo que circula pelas ruas do bairro levando o público, de forma gratuita, para todos os restaurantes e ateliês de arte participantes. Nesta edição, resgataremos também a ideia do FESTIM, quando alguns estabelecimentos abrirão à noite oferecendo muita música boa, além do prato participante.

A realização do Festival é da Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM), que lista entre os objetivos da iniciativa o aquecimento da economia local, geração de oportunidades de trabalho e a valorização turística do balneário e do município. A parceria é do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae-ES) e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

Programação do Manguinhos Gourmet:

Sexta-feira 20/09/24

– 18h: Restaurantes e Docerias funcionam

– 19h: FESTIM Petisco das Meninas

– 19h: FESTIM Casa do Mestre

Sábado 21/09/24

– 12h às 17h: Degustação nos restaurantes participantes e Jardineira Gourmet circulando no balneário

– 18h: Restaurantes e Docerias funcionam

– 19h: FESTIM Espaço Maresia’s

Domingo 22/09/24

– 12h às 17h: Degustação nos restaurantes participantes e Jardineira Gourmet circulando no balneário

Sexta-feira 27/09/24

– Restaurantes funcionam com o prato principal à noite

– 18h à 00h: Evento Chico Bento com música, praça de alimentação, artesanato, brinquedos infantis entre outras atrações

Sábado 28/09/24

-12h às 17h: Degustação nos restaurantes participantes e Jardineira Gourmet circulando no balneário

-18h: Restaurantes e Docerias funcionam

-18h à 00h: Evento Chico Bento com música, praça de alimentação, artesanato, brinquedos infantis entre outras atrações

Domingo 29/09/24

– 12h às 17h: Degustação nos restaurantes participantes e Jardineira Gourmet circulando no balneário

– 17h: Encerramento

Estabelecimentos participantes

•Carmen Carloni Confeitaria •Casa do Mestre •Eco Manguinhos •Empório do Caranguejo •Enseada de Manguinhos •Espaço Chico Bento •Espaço Maresia’s •Mavi Sucreé Doceria •Petisco das Meninas •Recanto das Estrelas •Restaurante Estação Primeira de Manguinhos •Ufofarm •Moqueca do Geraldo

Hospedagens participantes

•Solar de Manguinhos Flat •Contêiner10 • Casa Tatu do Bem • Pomar de Manguinhos •Eco Manguinhos,

•Manguinhos Beach House •Casa Estúdio Pinheiro • Villa Bangalôs