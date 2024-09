Festival Primavera Teresense reúne, de graça, astros da música brasileira em Santa Teresa

Entre os dias 6 e 8 de setembro, os maiores astros da música brasileira se apresentam no Festival Primavera Teresense, no Parque de Exposições de Santa Teresa. A programação gratuita realizada pelo Sesc Espírito Santo reúne Frejat, Paulo Ricardo, Zé Geraldo, Yahoo e Moxuara. Visando agitar a região de Santa Teresa, o cantor Paulo Ricardo abre a Primavera Teresense, nesta sexta-feira (6).

O vocalista promete trazer os seus sucessos como vocalista da Banda RPM, aos palcos. No mesmo dia, o cantor Zé Geraldo, com suas letras cheias de reflexão e sentimento, fará uma apresentação que incluirá clássicos como “Senhorita” e “Cidadão”. Já no sábado (7), Frejat subirá ao palco com toda a sua energia e carisma, trazendo o melhor do rock e pop rock brasileiro e hits como “Por Você”, “Exagerado” e

“Segredos”.

A banda Yahoo também se apresentará na mesma noite, revivendo hits que marcaram gerações nas décadas de 80 e 90. No domingo (8) tem aula, show de arte floral e apresentações musicais com DJ

Rastafloyd. O Quarto Crescente e Grupo Moxuara encerram a programação. Durante os três dias de evento, o Parque de Exposições de Santa Teresa terá uma programação especial na praça de alimentação, repleta de opções gastronômicas, vinhos e cervejas artesanais.

Programação completa

Sexta-feira, 06 de setembro

18h– Abertura com Vinil Clube (Julio Thomaz)

Expo Flores, artesanato, restaurantes, cervejarias

18h30– Apresentação de arte floral com o designer Romério Coser

19h– Festival de Música (Final)

19h30– Tatiani Celeste– Dinheiro (Nova Venécia)

20h05– Do Carmo– Cabe Amor (Vitória)

20h40– Aline Maria– Canto do Despejo (Serra)

21h– Premiação

21h30– Show com Zé Geraldo

23h– Show com Paulo Ricardo

Sábado, 07 de setembro

11h– Abertura da Expo Flores

Produtores de flores, artesanato, restaurantes, cervejarias

11h30– Show com a Kombi Elza Machine (Dj Zappie)

14h e 15h30– Apresentação de arte floral com o designer Romério Coser

18h10– Show com Vinil Clube (Julio Thomaz)

19h30– Apresentação do vencedor do Festival

21h– Show com Yahoo

23h– Show com Frejat

Domingo, 08 de setembro

10h20– Abertura da Expo Flores

Produtores de flores, artesanato, restaurantes, cervejarias

10h30– Apresentação de arte floral com o designer Romério Coser

11h10– Show com Dj Rastafloyd

12h– Show com OQuarto Crescente

(Carlos Papel, Dão Borba, Marcos Côco e Aloyr Jr.)

14h– Show com Moxuara

Serviço

Evento: Festival Primavera Teresense

Local: Parque de Exposições de Santa Teresa

Quando: 6 e 8 de setembro

Valor: Gratuita