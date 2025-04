FIG 2025: Lote extra liberado para Zé Ramalho e Falcão em Guaçuí

A organização do Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2025 anunciou a liberação de uma carga extra de ingressos do primeiro lote, após problemas técnicos na plataforma de vendas online impedirem que muitos usuários concluíssem a compra. A alta procura e o grande número de acessos simultâneos causaram instabilidade no site, gerando dificuldades aos interessados em garantir presença no evento.

Para atender à demanda e proporcionar a todos a oportunidade de participar da festa, a diretoria do FIG 2025 tomou a decisão de estender o período de vendas do primeiro lote até amanhã (13), às 18h. A informação foi confirmada por um dos organizadores do evento, Elias Carvalho, que expressou a preocupação em solucionar o problema e atender ao público:

“Entendemos a situação de quem tentou comprar os ingressos online e não conseguiu devido à instabilidade do site. Por isso, decidimos liberar uma carga extra do primeiro lote, dando uma última chance para todos aproveitarem os preços especiais”, afirmou. “A procura pelo FIG 2025 tem sido a maior já registrada em todos os anos do festival, e a expectativa para os shows de Zé Ramalho e Marcelo Falcão é gigantesca.”

Nova Oportunidade, Novo Preço:

É importante ressaltar que este é o ÚLTIMO lote com os valores promocionais. Após o prazo final, os ingressos sofrerão reajuste. A entrada inteira, por exemplo, passará de R$ 280 para R$ 320, com a mesma proporção sendo aplicada na meia-entrada solidária e nos pacotes.

“Esta é a última chamada para quem quer economizar e garantir presença nos dois dias de shows principais do Festival de Inverno. Não deixem para a última hora!”, enfatizou Elias.

Vendas Exclusivas Online:

A carga extra do primeiro lote estará disponível APENAS para compra online, através do link oficial do evento: https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES.

O Festival de Inverno de Guaçuí 2025 promete ser um dos maiores e mais aguardados eventos culturais do estado, com shows de Zé Ramalho, Marcelo Falcão e outras atrações, além de uma programação diversificada e variada oferta gastronômica.