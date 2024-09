Hoje é dia de samba em Guaçuí! Feira Gastronômica do Caparaó te espera com entrada gratuita

Guaçuí te convida para um domingo especial! A II Feira Gastronômica do Caparaó, a Coffee Wine Beer & Cachaça, encerra neste domingo (8) com entrada gratuita e uma programação imperdível para toda a família. Prepare-se para saborear um cardápio variado, com opções para todos os gostos, desde sushi até hambúrguer, acompanhados de uma seleção incrível de cafés, vinhos, cervejas e cachaças.

Roda de samba e muito mais

A despedida da Feira Gastronômica será em grande estilo! A partir das 14h, o Grupo Pó de Mico anima a tarde com muito chorinho e samba raiz. E para fechar o evento com chave de ouro, às 17h, o Grupo Samba de Quintal sobe ao palco com um super show de samba e pagode que promete não deixar ninguém parado.

Última chance de aproveitar!

Este é o último dia para curtir a Feira Gastronômica do Caparaó com entrada gratuita. Traga a família e os amigos para celebrar o melhor da culinária e da cultura capixaba em um ambiente agradável e com área kids para a diversão da criançada.

Serviço:

Evento: II Feira Gastronômica do Caparaó – Coffee Wine Beer & Cachaça

Domingo, 8 de setembro Local: Centro de Eventos de Guaçuí – ES

Programação de domingo (08/09):

14h: Grupo Pó de Mico (chorinho e samba raiz)

17h: Grupo Samba de Quintal (samba e pagode)

Não perca essa oportunidade! Venha saborear, brindar e se divertir no último dia da II Feira Gastronômica do Caparaó!