Inesquecível! Veja o que esperar do show de Marcelo Falcão no FIG 2025

Marcelo Falcão é um cantor, compositor e músico brasileiro, conhecido principalmente por ter sido o vocalista da banda O Rappa, uma das mais icônicas do rock nacional com influências de reggae, hip hop e MPB. Ele nasceu no dia 31 de maio de 1973, no Rio de Janeiro.

Falcão se destacou por sua voz marcante e pelas letras que abordam temas sociais, políticos e cotidianos, conquistando uma legião de fãs ao longo dos anos. Ele ficou na banda O Rappa desde sua formação, em 1993, até seu rompimento, em 2018. Durante esse período, o grupo lançou álbuns de grande sucesso, como Lado B Lado A (1999), O Silêncio Que Precede o Esporro (2003) e 7 Vezes (2008).

Contudo, após o fim de O Rappa, Falcão seguiu carreira solo. Em 2019, ele lançou seu primeiro álbum sozinho, chamado Viver (Mais leve que o ar), que traz um som mais voltado ao reggae e à sua identidade pessoal como artista. Assim, ele continua a se apresentar e produzir música, mantendo sua relevância na cena musical brasileira.

Inclusive, no Espírito Santo, o cantor têm muitos fãs fiéis que o acompanham em todos os shows por aqui. Aliás, pelo menos uma vez por ano é praticamente certo que Falcão fará alguma apresentação no estado.

Para 2025, o cantor tem show confirmado no Festival de Inverno de Guaçuí, no dia 04 de julho.

Marcelo Falcão entrega um show inesquecível

O show de Marcelo Falcão é conhecido por sua energia contagiante, presença de palco marcante e uma fusão única de reggae, rock, rap e elementos de música brasileira. Ele costuma apresentar um repertório diversificado que inclui tanto sucessos da época de O Rappa quanto suas músicas da carreira solo.

O repertório variado inclui músicas icônicas como “Pescador de Ilusões”, “Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero)”, e “Me Deixa”, que fizeram sucesso com O Rappa. Além disso, ele também canta várias canções de sua carreira solo, como “Viver”, “Só por Você”, e outras faixas de seu álbum solo Viver.

Marcelo Falcão também tem um carisma natural e interage bastante com a plateia, transmitindo mensagens de positividade, resistência e amor. Inclusive, ele costuma incentivar o público a cantar junto, criando um clima de união e celebração.

Outro ponto marcante no show é que sua banda de apoio é composta por músicos talentosos, que conquistaram o público e também são atrações à parte. Dois exemplos são a guitarrista Juliana Vieira e Bino Farias, que era baixista da banda Cidade Negra.

Além disso, os shows de Marcelo Falcão geralmente têm uma cenografia simples, mas com uma iluminação impactante, criando um ambiente vibrante.

Então, já deu pra ver que se você é fã de O Rappa ou gosta de música brasileira com mensagens profundas e ritmo envolvente, o show do Marcelo Falcão é uma experiência inesquecível, né?!

Uma edição mágica

O Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) chega em 2025 com uma edição inspirada na magia do circo!

Então, prepare-se para se encantar com grandes nomes da música brasileira. Marcelo Falcão sobe ao palco na sexta-feira (04 de julho) e Zé Ramalho promete um show inesquecível no sábado (05 de julho). Além disso, outras atrações regionais imperdíveis participarão do Festival, sendo que a entrada será gratuita nestes dias.

Programação completa FIG 2025:

03 de julho (quinta-feira): Entrada gratuita com programação regional a confirmar.

Entrada gratuita com programação regional a confirmar. 04 de julho (sexta-feira): Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX.

Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX. 05 de julho (sábado): Zé Ramalho, Um trio de covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e DJ MANUX.

Zé Ramalho, Um trio de covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e DJ MANUX. 06 de julho (domingo): Entrada gratuita com programação regional a confirmar.

