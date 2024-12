Beach Club será inaugurado com shows nacionais em Guarapari

Guarapari – ES é um dos destinos preferidos dos turistas durante o verão. Além das praias, as opções de shows e festas também atraem muita gente para a região nesta época. Sendo assim, neste ano, a cidade ganha mais um local de entretenimento e encontro do público. O Brava Beach Club tem inauguração marcada para o dia 27/12, com uma programação recheada de atrações.

O Beach Club está sendo construído à beira-mar em Guarapari, com área a céu aberto e elementos que preservam a energia praiana, além de dois palcos no cenário paradisíaco. Para a noite da inauguração (27), grandes artistas da música eletrônica vão fazer o “Opening Summer” no espaço.

Além disso, a programação seguirá intensa durante todo o verão com shows nacionais como Anitta, Matheus e Kauan, Dennis DJ, Mumuzinho e muito mais. Clique aqui para conferir todas as atrações.

Inclusive, se você ainda não tem programação de Réveillon, o Brava Beach Clube promete uma virada de ano inesquecível. O pacote All Inclusive gira em torno de 500,00, com Buffet e Open Bar de 22h as 6h da manhã. Além disso, shows com a banda Jeito Moleque e outras atrações vão agitar a noite de ano novo. Acesse aqui para comprar os ingressos.