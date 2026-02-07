Magia de Las Vegas inspira edição histórica do Festival de Inverno de Guaçuí

À primeira vista, a união entre o clima das montanhas capixabas e o brilho de Las Vegas pode soar improvável. No entanto, é exatamente dessa fusão que nasce o conceito do Festival de Inverno de Guaçuí 2026. A proposta parte de uma pergunta central: por que Vegas em Guaçuí?, e responde com uma experiência temática que aposta na sensação, na ambientação e na imersão do público.

A inspiração em Las Vegas não está ligada ao jogo em si, mas à ideia de espetáculo. Luzes marcantes, tons dourados, cenografia detalhada e referências clássicas do universo dos cassinos ajudam a transformar o espaço do festival em um grande palco visual. Assim, cada noite ganha identidade própria, criando uma atmosfera que dialoga com o entretenimento, a música e a expectativa do público.

Ao mesmo tempo, o evento preserva o que faz de Guaçuí um destino singular no inverno: o clima ameno, o cenário das montanhas e o ritmo mais acolhedor da cidade. A fusão entre esses dois mundos — o charme da serra e o glamour urbano — constrói uma narrativa inédita, capaz de surpreender sem romper com a identidade do festival.

A magia de Las Vegas no FIG 2026

A estrutura temática aparece na decoração, na iluminação e na organização dos espaços, pensados para estimular a sensação de encantamento desde a chegada do público. Dessa forma, o Festival de Inverno não se limita a shows musicais, mas propõe uma vivência completa, em que cenário e programação caminham juntos.

Com isso, o FIG 2026 aposta na chamada “magia” como elemento central: a magia do encontro entre culturas, da transformação do espaço e da experiência compartilhada. Mais do que reproduzir Las Vegas, o festival recria seu espírito de espetáculo dentro do contexto único de Guaçuí, reforçando o evento como motor cultural, turístico e criativo da região.

Line-up de peso

Além da ambientação temática, a programação musical reforça o interesse do público. O line-up reúne Alexandre Pires, com a turnê “Pagonejo”, Paulo Ricardo, celebrando 40 anos de carreira e os sucessos do RPM, e Almir Sater, referência da música brasileira. O festival contará ainda com o Cover Oficial dos Mamonas Assassinas e com a banda Dallas Country, ampliando a diversidade de estilos ao longo dos dias de evento.

Inclusive, outro destaque é a estrutura premium voltada a quem busca mais conforto e exclusividade. Os camarotes oferecem visão privilegiada do palco, mesas para quatro pessoas, bares e banheiros exclusivos, além de atendimento personalizado. Aliás, as mesas são comercializadas por noite, ao valor de R$ 2.000.

Os valores do lote promocional seguem válidos até o encerramentodas vendas. A meia-entrada custa R$ 150, mediante apresentação de carteirinha. A meia solidária está disponível por R$ 160, com a doação de dois quilos de alimento não perecível na portaria. O ingresso inteiro custa R$ 300, enquanto o passaporte para os três dias do evento sai por R$ 390. Portanto, após o encerramento do lote promocional, a organização confirma a virada de preços.

Serviço

Festival de Inverno de Guaçuí 2026

Data: 4 a 7 de junho de 2026 (Feriado de Corpus Christi).

Local: Centro de Convenções de Guaçuí.

Atrações: Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Almir Sater, Mamonas Assassinas (Cover Oficial) e Dallas Country.

