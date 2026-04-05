Maior festival do torresmo volta ao ES com entrada grátis e atrações

O maior festival gastronômico do Brasil, o Torresmofest, retorna com uma nova edição e promete movimentar o público com uma combinação de sabores, música e lazer. Além disso, o evento aposta em uma experiência completa, reunindo gastronomia variada, atrações musicais e ambiente familiar. Com entrada gratuita, a programação acontece entre os dias 9 e 12 de abril, das 12h às 22h, ampliando as opções de entretenimento para quem busca aproveitar o período.

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O Torresmofest chega à sua quinta edição com números expressivos. Ao longo das edições realizadas pelo país, o festival já recebeu mais de 10 milhões de visitantes em mais de 660 eventos. Dessa forma, consolida-se como um dos principais encontros gastronômicos voltados à culinária brasileira, especialmente à base de proteína suína.

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O torresmo, principal destaque do evento, aparece em diferentes versões que valorizam tanto a tradição quanto a criatividade. A clássica pururuca, crocante e bem temperada, divide espaço com o torresmo de rolo, servido em fatias suculentas com casca dourada, além do tradicional estilo de boteco, que remete às raízes da culinária popular. Assim, o público encontra opções que agradam diferentes paladares.

Torresmofest

Além disso, o festival reúne mais de 20 expositores, ampliando o cardápio com pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres com torresmo ou shimeji, batatas recheadas e lanches variados. Para completar, doces artesanais e sobremesas também fazem parte da experiência gastronômica.

O ambiente pet friendly permite que o público participe acompanhado de seus animais de estimação, o que reforça o caráter familiar do evento. Ao mesmo tempo, a presença de chopp artesanal contribui para tornar o passeio ainda mais atrativo.

A programação musical acontece todos os dias e traz shows ao vivo com covers de artistas nacionais e internacionais. Dessa maneira, o evento cria um clima de descontração e entretenimento, ideal para reunir amigos e aproveitar o tempo livre.

Confira a programação:

Quinta-feira (9)

20h – Especial Legião Urbana – Índios Urbanos

Sexta-feira (10)

20h – Tributo Queen – Bohemian Rock

Sábado (11)

14h – Sun Martins – Voz e Violão

17h – Dbem Com a Vida – Samba e Pagode

20h – Cover Charlie Brown Jr – Beat Locks

Domingo (12)

13h30 – Átila Rocha – Voz e Violão

16h30 – Banda Baby Laura – Rock Nacional e Internacional

19h30 – Cazuza Cover – Cadu Caruzo

Serviço

Torresmofest, o maior festival gastronômico do Brasil