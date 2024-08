Mais uma atração! Feira Gastronômica em Guaçuí terá tributo à Alcione

No final de semana do feriado, entre os dias 06, 07 e 08 de setembro, Guaçuí recebe mais um evento que promete movimentar a região. A Coffee Wine Beer & Cachaça é uma Feira Gastronômica que reúne culinária, música e bebidas de qualidade. Entre as atrações, a cantora Cida Garcia levará um tributo à cantora Alcione para o palco capixaba.

Cida é professora há 30 anos e divide o coração entre a sala de aula e os palcos. Ela conta que começou a cantar ainda criança, no estado do Rio de Janeiro, onde mora. Depois, na década de 90, ela se juntou com uma banda. Todavia, após receber uma proposta para participar de um Festival de Covers, a cantora começou a fazer tributos para Alcione. A partir daí, Cida diz que onde ela passa é reverenciada por sua relação com a “Marrom”.

Aliás, também em 2022, a cantora ganhou uma competição de covers no programa Caldeirão com Mion, da Rede Globo, interpretando Alcione. Contudo, Cida diz que o repertório dos seus shows não é exclusivo da sua ídola. Ela canta canções variadas, do jazz e blues até o samba. A apresentação na Feira será a sua 1ª vez no Espírito Santo e ela afirma estar muito honrada.

“O que eu espero desse evento é que todos fiquem felizes e que eu possa contagiar a todos e expandir a minha arte pelo Espírito Santo, começando com chave de ouro por Guaçuí.”, diz a cantora. O show de Cida Garcia será no dia 07 de setembro, sábado, às 20:30.

Vídeo: divulgação

II Feira Gastronômica do Caparaó

A praça gastronômica vai oferecer diversas opções de comidas para todos os gostos. Todavia, o evento também terá um foco em bebidas especiais. Como o nome já diz, “Café, Vinho, Cerveja e Cachaça” não vai faltar. Além disso, a programação de sexta-feira (06), sábado (07) e domingo (08) inclui diferentes bandas, sendo que a entrada da Feira é 100% gratuita.

A 1ª edição da Feira Gastronômica do Caparaó aconteceu no último ano, em Pedra Menina – ES. De acordo com o Diretor do GFC Eventos, Elias Carvalho, a edição passada foi um sucesso. “Essa edição a gente trouxe para Guaçuí para alegrar o feriado da Independência. É um Festival que reúne gastronomia, vinho, cerveja, espaço para as crianças. Então é uma feira para toda a família.”, afirma Elias.

Além da realização do GFC Eventos e correalização da ACISG (Associação Comercial de Guaçuí), A feira Coffee Wine Beer & Cachaça conta com apoio da ADERES (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo) e do Governo do Estado do Espírito Santo.

Coffee Wine Beer & Cachaça

II Feira Gastronômica do Caparaó

Data: 06, 07 e 08 de setembro

06, 07 e 08 de setembro Local: Centro de Eventos de Guaçuí – ES

Centro de Eventos de Guaçuí – ES Entrada gratuita