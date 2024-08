Com carne na brasa e música ao vivo, bar em Guarapari é o novo “point” da cidade

O Carvoeiro Bar já é bastante conhecido pelos moradores de Guarapari – ES, sendo que a unidade do Centro já existe há algum tempo e é um point bem frequentado no município. Contudo, o sucesso foi tanto que, recentemente, eles abriram outro restaurante na localidade de Buenos Aires, região das montanhas em Guarapari.

A carne na brasa é um dos destaques do Carvoeiro Bar, tanto na unidade do Centro de Guarapari, quanto na de Buenos Aires. Há opções de burgers assados na parrilla, petiscos, pratos principais e também sobremesas. Além disso, há uma carta de vinhos e drinks à parte do cardápio de comidas.

O bar do Centro de Guarapari é um lugar mais “boêmio” e tem música ao vivo diariamente. Já em Buenos Aires, o Carvoeiro fica em um ambiente de muito verde, natureza, e tem algumas opções exclusivas de comidas; aos sábados e domingos eles abrem a área de Fogo de Chão e Defumação, proporcionando um churrasco diferenciado para os clientes.

Além disso, a área onde o Carvoeiro de Buenos Aires está localizado também tem outros empreendimentos ao redor e até uma cervejaria. Vale a pena conferir não somente o Bar, mas todas as belezas que esta região de Guarapari – ES possui.

Ficou com vontade de conhecer algum dos Carvoeiros ou os dois?! Em Buenos Aires o funcionamento é de quinta à domingo e no Centro é de quarta à domingo. Clique aqui para saber mais informações.

Serviço

Carvoeiro Brasa & Bar

🏖️ Areia Preta – Centro, Guarapari – ES

⛰️ Buenos Aires – Guarapari – ES

Instagram: @carvoeiro.oficial