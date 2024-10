Oktoberfest de Campos do Jordão terá entrada grátis, concurso de cerveja e prêmios!

Os bons cervejeiros já podem se preparar: tá chegando a 12ª Oktoberfest de Campos do Jordão! Entre 24 e 27 de outubro, os visitantes poderão aproveitar o melhor da cultura alemã com bons pratos típicos, muita música e 12 renomadas cervejarias. E o melhor, tudo isso com entrada gratuita em meio à Serra da Mantiqueira!

Programação

Para marcar a retomada da festa após 25 anos, a Oktoberfest terá algumas atividades especiais. Uma delas é a primeira edição do “Concurso Melhor Cerveja Oktoberfest 2024”, que ocorrerá entre as cervejarias participantes do evento. Assim, o julgamento será feito por um time de juízes credenciados e a premiação será realizada no mesmo dia.

Ainda no sábado, ocorrerá a premiação da 4ª edição do “Concurso Mestre Cervejeiro de Panela”, promovido pela Associação Cozinha da Mantiqueira. O concurso é voltado para cervejeiros caseiros que se inscreveram antecipadamente, mas todos poderão acompanhar a festa de premiação e o lançamento da cerveja campeã!

Foto: Banda Dauerlaufband / Divulgação

Aliás, a programação inclui apresentação musical da famosa Banda Dauerlaufband e do grupo de Dança Tanzfreunde. Além disso, a Praça de Alimentação contará com barracas de comidas típicas e cervejas artesanais da região. Por sinal, a rota cervejeira de Campos do Jordão já conquistou espaço entre os principais atrativos da Serra da Mantiqueira.

12ª Oktoberfest Campos do Jordão

Data: de 24 a 27 de outubro;

de 24 a 27 de outubro; Horários: dia 24 (das 18h às 21h), dia 25 (das 12h às 21h30), dia 26 (das 12h às 22h), dia 27 (das 12h às 15h);

dia 24 (das 18h às 21h), dia 25 (das 12h às 21h30), dia 26 (das 12h às 22h), dia 27 (das 12h às 15h); Local: Parque Capivari – R. Eng. Diogo José de Carvalho, número 1.291, no Capivari, Campos do Jordão (SP);

Parque Capivari – R. Eng. Diogo José de Carvalho, número 1.291, no Capivari, Campos do Jordão (SP); Entrada: gratuita.