Prainha Vibe promete agitar o verão em Marataízes com 2 dias de música

Palco 360º e “Rodas & Modas” são os destaques da nova edição do Prainha Vibe nesta sexta-feira (10) em Marataízes. A programação musical reúne grandes nomes que prometem agitar a noite, incluindo Glauco, a dupla Breno & Bernardo e a participação do cantor Márcio Pedrazzi.

O Prainha Vibe, consagrado pelo sucesso de edições anteriores, está de volta a Marataízes, desta vez apresentando um formato inovador. Na próxima sexta-feira (10), o evento acontecerá no Street e contará com um palco 360º, proporcionando uma experiência imersiva e diferenciada para o público.

A programação musical reúne grandes nomes que prometem agitar a noite, incluindo Glauco, a dupla Breno & Bernardo e a participação do cantor Márcio Pedrazzi. O evento será realizado no formato intimista “Rodas & Modas”, sucesso já consagrado na capital Vitória, garantindo uma maior proximidade entre os artistas e o público.

Além de proporcionar entretenimento, o Prainha Vibe também reforça sua responsabilidade social com a opção de ingresso Meia Solidária, que permite a qualquer pessoa adquirir o ingresso com desconto ao levar 1kg de alimento não perecível para doação. A iniciativa busca aliar diversão e solidariedade, contribuindo com famílias em situação de vulnerabilidade.

Com ingressos limitados, as vendas já estão abertas no site Zig Tickets (compre clicando aqui). A organização alerta para a alta procura e reforça a importância de adquirir as entradas com antecedência.

O Prainha Vibe consolida-se como um dos eventos mais esperados da região, reunindo música de qualidade, estrutura diferenciada e uma atmosfera única. Para mais informações, acesse os canais oficiais do evento nas redes sociais (@backstage.entretenimento).