Pré-Carnaval em Iconha promete! Confira

O pré-Carnaval de Iconha está chegando com tudo! Marcado para os dias 14 e 15 de fevereiro de 2025, o evento promete muita animação e diversão para foliões de todas as idades. A programação inclui bandas, blocos de rua e marchinhas que irão agitar as ruas da cidade.

A festa é tradição na cidade e atrai foliões de diversas partes do Espírito Santo, que vêm em busca de um pré-carnaval animado, cheio de energia e com aquele clima contagiante. As ruas de Iconha se transformam em um verdadeiro palco a céu aberto, onde blocos de rua, marchinhas e shows ao vivo garantem a animação do público.

Música, blocos e alegria sem fim

Na sexta-feira, dia 14 de fevereiro, quem comanda a festa é a banda Wavilla, conhecida por seu repertório animado e contagiante. A apresentação promete colocar todo mundo para dançar e curtir cada momento da folia. Com um mix de axé, samba e pagode, o grupo promete embalar a noite com muita animação neste pré-carnaval de Iconha.

No sábado, dia 15 de fevereiro, a programação continua com apresentações de blocos tradicionais e outras atrações musicais que vão agitar ainda mais a cidade. O evento tem como objetivo reunir famílias, amigos e turistas em um ambiente festivo, seguro e organizado, promovendo um pré-carnaval inesquecível. Participe desse pré carnaval em Iconha!

Venha curtir o pré-Carnaval de Iconha

O evento é gratuito e voltado para foliões de todas as idades. Portanto, separe sua fantasia, reúna os amigos e venha aproveitar essa experiência única.

Para acompanhar todas as atualizações sobre o evento, basta seguir o perfil oficial do Pré-Carnaval de Iconha no Instagram e ficar por dentro das novidades.

Foto: Divulgação Redes Sociais

