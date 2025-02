Durval Lelys vai agitar o Carnaval de Piúma 2025! Você vai perder?

Se tem uma coisa que o capixaba sabe fazer bem, é carnaval! E em 2025, Piúma promete uma festa inesquecível, reunindo milhares de foliões entre os dias 28 de fevereiro e 9 de março. Com uma programação recheada de música, alegria e tradição, a cidade litorânea se prepara para receber turistas de todos os cantos do país.

E a grande novidade deste ano é a presença de um dos maiores nomes do axé: Durval Lelys! O ex-líder da banda Asa de Águia desembarca na orla de Piúma no dia 8 de março, pronto para fazer todo mundo sair do chão ao som de clássicos como Dança do Vampiro, Com Amor e Vale Night.

Uma festa para ficar na memória

O prefeito Paulo Cola já adiantou que esta edição do carnaval será inesquecível: “Estamos preparando um carnaval para ficar na história! No dia 8 de março, a nossa orla vai vibrar com a energia de Durval Lelys. Queremos que famílias, amigos e foliões aproveitem uma festa segura, cheia de cultura e muita animação. Piúma está de braços abertos para receber você!”

O que vem por aí?

Além do show de Durval, a programação completa do carnaval de Piúma será divulgada em breve pela prefeitura. Enquanto isso, já dá para se preparar para curtir uma das maiores festas do Espírito Santo. Chame os amigos, separe a fantasia e venha viver essa experiência inesquecível!

Foto: Divulgação Pref de Piuma

