Vale a pena conhecer o Carnaval do Boi Pintadinho em Muqui?

Reconhecido como maior sítio histórico do Espírito Santo, Muqui é o único lugar do Brasil onde se comemora o Carnaval Folclórico do Boi Pintadinho.

Mas, o que é essa tradição?

Uma experiência única e autentica, com muita diversão principalmente para a família. A tradição que consiste em relacionar o desenvolvimento da pecuária com a relação dos seres humanos com os bois representa fartura, saúde e alegria.

E o que acontece durante o Carnaval?

O primeiro Boi surgiu em Muqui na década de 1940, chamava-se Boi Cafungo. Trata-se de uma fantasia representando um Boi, onde ele interage, dança e se diverte com as pessoas. Conta também com uma bateria e uma melodia típica para animar a galera que se reúne para brincar com o Boi.

Com isso, outros bois foram surgindo, cada um representando os bairros da cidade, formando assim as comunidades ou “chapas” dos bois. Os moradores levaram a sério a competição, e as apresentações a cada ano que passa, são verdadeiros desfiles folclóricos que nos enchem de alegria!

Hoje, Muqui já conta com quase 20 grupos de bois, que se apresentam não só no Carnaval, mas também quando são convidados para algum evento oficial do estado, são verdadeiras estrelas do nosso Espírito Santo!

Essa manifestação popular é aplaudida por pessoas de vários estados brasileiros, que vem ao encontro de um carnaval raiz, tranquilo e perfeito para toda faixa etária, principalmente crianças!



As crianças participam com suas “Mulinhas”, fantasias próprias para os mirins; enquanto os adultos “tocam o boi” com suas espadas, os famosos “Vaqueiros”.

Desfile do Boi Pintadinho

O desfile acontece na rua principal do centro da cidade, entre duas porteiras, e os grupos competem entre si. A rua é fechada e monitorada pela Polícia Militar, para que todos possam se divertir e brincar com segurança, pois ficam todos juntos mesmo! Todos querem brincar com os bois! Tanto os integrantes da equipe quanto os turistas!



Seu batuque é contagiante, e os grupos passam o ano inteiro se preparando, montando novos uniformes, identidade visual, capas para os bois e ensaiando o batuque.

A ordem de entrada pela “Porteira do Boi”, é feita por sorteio, e os desfiles costumam durar até as 4h da manhã, na presença da fiel plateia.

O Carnaval do boi Pintadinho conta também com as “Vacas” nas competições! Nos últimos anos criou-se vários grupos femininos para desfile, e uma das mais conhecidas é o grupo da ‘Vaca Mocha’, uma simpática vaca cor de rosa e bem perua, viu? E que encanta demais o público!

Por esses motivos, o Carnaval Folclórico do Boi Pintadinho, do nosso amado Sítio Histórico de Muqui, é um dos mais seguros e divertidos! Arrasando corações, trazendo cada vez mais um público fiel para esse tipo de diversão e elevando o turismo da cidade; que por si só já carrega belos casarões históricos, fazendas cafeeiras, e uma diversidade de pousadas, desde as mais tradicionais, como, por exemplo, poder hospedar-se dentro dos casarões; à experiências na natureza, como a Rota dos Vales e do Café.



E é claro que o Guia A já vai disponibilizar com antecedência o cronograma de 2025 para você se programar e conhecer o Carnaval do boi Pintadinho!

