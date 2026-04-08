Quer ir ao FIG? Botecos do Caparaó terá ingressos com até 3x sem juros

O Festival Botecos do Caparaó, que começa nesta quinta-feira (9) em Guaçuí, traz uma oportunidade exclusiva para o público garantir presença no Festival de Inverno de Guaçuí – FIG 2026.

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Durante os três dias de evento, os visitantes poderão comprar ingressos do FIG diretamente no Centro de Eventos, com opção de parcelamento em até três vezes sem juros. Assim, além de curtir o festival gastronômico, o público já sai com o passaporte garantido para um dos maiores eventos da região.

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Inclusive, a Prefeitura de Guaçuí, em parceria com o Instituto Panela de Barro, organiza o Botecos do Caparaó e aposta na integração entre cultura, gastronomia e entretenimento. Dessa forma, o espaço se transforma em um ponto estratégico tanto para lazer quanto para quem deseja se programar com antecedência para o FIG, que acontece nos dias 4, 5 e 6 de junho.

Botecos do Caparaó vai ter venda exclusiva de ingressos do FIG

Além da venda exclusiva de ingressos, o evento reúne uma programação diversificada. O público poderá experimentar pratos típicos e releituras criativas da culinária de boteco, como torresmo, caldos, porções variadas e carnes na chapa. Ao mesmo tempo, os sabores valorizam ingredientes locais e reforçam a identidade gastronômica do Caparaó.

Enquanto isso, a música completa a experiência. Aliás, a programação inclui estilos como MPB, pagode, pop rock, chorinho e apresentações de DJs. Dessa maneira, o ambiente se adapta a diferentes momentos do dia, desde o fim de tarde até a noite, criando um clima ideal para reunir amigos, família e visitantes.

Confira a programação do Botecos do Caparaó!

Quinta-feira (9)

18h – Abertura do Festival 20h: Leonnes Gomes (MPB) 22h: Samba MLK (Pagode)

Sexta-feira (10)

17h – Abertura do Festival

19h – Serginho Oliveira (Brasilidades) 19h: DJ Manux (Área Externa)

21h – Auto Reverse Band (Pop/Rock)

Sábado (11)

17h – Abertura do Festival

18h – Grupo Pó de Mico (Chorinho/Samba) 19h: DJ Manux (Área Externa)

21h – Gaspari Band (Pop/Rock)

Serviço

2ª edição do Festival Botecos do Caparaó