Raimundos abre apresentação do Guns N’ Roses no Espírito Santo

O rock brasileiro e o rock mundial vão se encontrar em uma noite histórica no Espírito Santo. O Raimundos foi confirmado como banda de abertura do show do Guns N’ Roses em Cariacica, marcado para o dia 12 de abril, no Estádio Kleber Andrade. Além disso, o grupo brasiliense também participa de outras datas da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, passando por cidades como Campo Grande, Salvador, Fortaleza, Belém e São Luiz.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Formado em Brasília nos anos 1990, o Raimundos construiu uma trajetória marcada por atitude, identidade e energia. Ao misturar hardcore, punk rock e letras irreverentes, o grupo se consolidou como um dos nomes mais explosivos do rock nacional. Canções como “Mulher de Fases”, “A Mais Pedida”, “Eu Quero Ver o Oco”, “Me Lambe” e “Reggae do Maneiro” atravessaram gerações e seguem mobilizando multidões em shows intensos e participativos.

Leia também: Entre fé e história, igrejas fazem de Itapemirim um destino religioso

No palco, a banda entrega apresentações diretas, sem pausas e com forte conexão com o público. Assim, a união entre a potência do rock brasileiro e o peso do rock clássico americano promete transformar a noite em um momento histórico para os fãs capixabas. Atualmente, o Raimundos conta com Digão nos vocais e guitarra, Marquim na guitarra e backing vocals, Caio na bateria e Jean Moura no baixo e backing vocals.

Guns N’ Roses em Cariacica

O show do Guns N’ Roses em Cariacica marca uma estreia aguardada pelo público do Espírito Santo. A apresentação integra a nova turnê da banda pelo Brasil, que soma oito datas confirmadas no país. Além da participação como atração principal do Monsters of Rock, no dia 4 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo. Cariacica será a quinta cidade brasileira a receber o grupo. O show acontece na véspera do feriado de Nossa Senhora da Penha, celebrado em 13 de abril.

Para os fãs, o evento representa uma oportunidade única de assistir ao vivo uma das maiores bandas da história do rock em sua formação clássica. Axl Rose assume os vocais, Slash comanda a guitarra e Duff McKagan segura o baixo. O trio é responsável por sucessos atemporais como “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain”, “Paradise City” e “Welcome to the Jungle”.

Em atividade há décadas, o Guns N’ Roses mantém o status de lenda viva do rock mundial. O álbum “Appetite for Destruction”, lançado em 1987, alcançou certificação de diamante. Além disso, entrou para a história como o disco de estreia mais vendido dos Estados Unidos. Além disso, foi o 11º mais vendido de todos os tempos no país. Já em 1991, os álbuns “Use Your Illusion I” e “Use Your Illusion II” dominaram a Billboard 200 e ampliaram ainda mais o alcance global da banda.

Com um catálogo que soma cerca de 100 milhões de cópias vendidas, o grupo também lançou títulos como “G N’ R Lies”, “The Spaghetti Incident?”, “Greatest Hits” e “Chinese Democracy”. Entre 2016 e 2019, a turnê “Not In This Lifetime…” entrou para a história ao se tornar a quarta mais lucrativa de todos os tempos, consolidando definitivamente o Guns N’ Roses como uma força permanente no cenário do rock.

Turnê pelo Brasil

A turnê de 2026 passa ainda por Porto Alegre, São José do Rio Preto, Campo Grande, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém. A produção internacional é assinada pela Mercury Concerts. Ele é responsável por trazer ao Brasil grandes nomes do rock ao longo de três décadas, enquanto a produção local fica sob responsabilidade da Fatto/Entreter.

Portanto, o show acontece no dia 12 de abril de 2026, um domingo, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Os portões abrem às 16h, e o Guns N’ Roses sobe ao palco às 20h. Os ingressos estão à venda pela Bilheteria Digital. A classificação etária é para maiores de 18 anos, com entrada permitida para jovens de 14 a 17 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis. O evento contará com área destinada ao público PCD e terá restrições como a proibição de fumar no local.

Com informações da assessoria de imprensa.