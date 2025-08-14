Sabores do Caparaó leva gastronomia e música a Muniz Freire na próxima semana

De 21 a 23 de agosto de 2025, a hospitaleira cidade de Muniz Freire vai se transformar no palco do Festival Sabores do Caparaó e vai aquecer os corações capixabas com muita energia, cultura, música e, claro, sabores de dar água na boca.

O Festival Sabores do Caparaó já é um sucesso reconhecido, e sua chegada a Muniz Freire marca um novo capítulo para o evento e história do local, com a valorização da identidade capixaba, por meio de seus sabores e tradições.

São três dias de pura diversão, com entrada gratuita, para você experimentar pratos típicos que contam histórias, degustar cafés especiais da região, apreciar artesanato e produtos da agroindústria familiar, além de curtir shows ao vivo com artistas regionais que vão fazer o seu coração bater mais forte!

O Festival Sabores do Caparaó acontece em 5 edições durante o ano de 2025, sendo Guaçuí 19 a 21/06 – um sucesso, agora Muniz Freire 22 a 24/08, Irupi 26 a 28/09, Alegre 24 a 26/10 e Ibatiba 6 a 8/1, acompanhe nossas programações.

Uma experiência completa: sabores, músicas, arte e cultura do Caparaó

Muniz Freire vai se transformar em uma verdadeira união de experiências para todos os sentidos. Os visitantes terão a chance de vivenciar:

Gastronomia de raiz: Pratos típicos que contam histórias da região, Porções, Pastéis, bombons, Hamburgueres e até Comida Japonesa, além de doces e claro a deliciosa cerveja artesanal da região. Prepare-se para uma viagem culinária que celebra o verdadeiro sabor do Caparaó.

Cafés especiais da região do Caparaó, com degustações e exposição de marcas produzidas em Muniz Freire e municípios vizinhos. É uma ótima oportunidade para o público conhecer a qualidade dos cafés locais e valorizar o que a nossa terra tem de melhor.

Identidade cultural: Artesanato local, produtos da agroindústria familiar e toda a riqueza cultural da região estarão em destaque, mostrando o talento e a criatividade da região do Caparaó.

Música de qualidade: Música ao vivo com artistas capixabas, vai animar o palco e criar o clima perfeito para o público aproveitar o festival.

Serão dias de experiências que valorizam o turismo do Caparaó, com sabores, músicas e encontros que mostram o melhor da região.

Prepare o seu coração viver dias de diferentes em Muniz Freire, mostrando que o festival mais saboroso do Caparaó chegou com tudo para conquistar a todos e entrada gratuita todos os dias!

Realização e apoio

O Festival Sabores do Caparaó é uma apresentação da Prefeitura de Muniz Freire, realização do Instituto Panela de Barro – O Espírito Santo inteiro cabe aqui! O evento conta ainda com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).

Serviço

Festival Sabores do Caparaó – Muniz Freire

Quando: 21 a 23 de agosto de 2025

Local: Muniz Freire/ES

Entrada: Gratuita

Confira a programação completa!

Quinta-feira (21)

Local: Parque de Exposições

18h – Abertura da Praça de alimentação (Pratos especais, Pizzas e Massas, Comida de Boteco, Porções, Fogo de chão e muitas delícias)

Espaço Mercearia – Doces & Sobremesas, Chocolate Artesanal, Cafés Especiais do Caparaó, Cachaça, charcutaria, pães, Confeitaria, Artesanato e muito mais.

Cervejas Capixabas

Palco Caparaó

19h – Show com Wagner e Edmar (MPB/Internacional)

21h – Côro Italiano Veni Creator Spiritus (Apresentação Cultural)

21h30 – Show com Nano Vianna (Desconstrusom)

Sexta-feira (22)

Local: Parque de Exposições

17h30 – Abertura Festival

Palco Caparaó

18h – Moda de Viola com Everton e Daniel (Viola Caipira)

19h30 – Show com Novelo (Brasilidades)

21h30 – Apresentação Cultural Boi Azulão (Folclore)

22h – Show com Rodrigo Bala (Sertanejo)

Sábado (23)

Local: Parque de Exposições

17h30 – Abertura Festival

Palco Caparaó