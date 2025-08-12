Vinhos, gastronomia e música: Iriri se prepara para três dias de festa

De 15 a 17 de agosto, o balneário de Iriri será o cenário do Iriri Vinhos e Abraços. Em sua quarta edição, o festival une gastronomia capixaba, vinhos de altíssima qualidade e um clima acolhedor à beira-mar.

Com entrada gratuita, o evento vai reunir vinhos de diversos países, incluindo rótulos exóticos que prometem surpreender até os paladares mais experientes. Tudo isso harmonizado com a culinária típica do Espírito Santo, que será oferecida por restaurantes e chefs locais.

Seja com pratos à base de frutos do mar, queijos artesanais, massas ou carnes nobres, a proposta é uma só: proporcionar uma verdadeira experiência sensorial aliada à sofisticação dos vinhos internacionais.

Programação para curtir, brindar e abraçar

O evento acontece na sexta (15) e sábado (16) das 17h à 1h, e no domingo (17), das 11h às 18h. Além das degustações, o público poderá aproveitar uma programação musical com shows ao vivo, atrações culturais, estandes temáticos e um ambiente perfeito para encontros entre amigos, casais e famílias.

Um brinde ao turismo e à economia local

Organizado pela Associação Iriri Vivo, com o apoio da Prefeitura de Anchieta e do Governo do Estado, o festival tem se consolidado como uma importante ferramenta de fomento ao turismo e à economia da região, atraindo visitantes de todo o Espírito Santo e de estados vizinhos, mesmo durante a baixa temporada. Para os organizadores, o evento é mais do que uma celebração gastronômica: é um convite ao afeto, à convivência e ao encantamento com as belezas de Iriri.

Serviço

Iriri Vinhos e Abraços 2025