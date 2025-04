Santa Teresa Gourmet: celebração gastronômica na charmosa cidade do ES

De 1º a 4 de maio de 2025, a charmosa cidade de Santa Teresa, no Espírito Santo, conhecida como a “Doce Terra dos Colibris”, será palco da 11ª edição do Santa Teresa Gourmet: A Itália é Aqui, o maior festival de gastronomia do estado. Este ano, o evento presta homenagem aos 151 anos da imigração italiana no Brasil, celebrando a herança cultural e culinária que moldou a identidade da região serrana capixaba.

Durante os quatro dias, moradores e visitantes poderão mergulhar em uma experiência sensorial única, com sabores autênticos, pratos especiais, música de qualidade e um clima encantador nas montanhas capixabas.

Entre as novidades da edição de 2025 está a valorização da chamada Região dos Imigrantes, que reúne municípios irmãos com forte influência da colonização italiana, os quais Santa Teresa, João Neiva, Ibiraçu, Itarana, Itaguaçu, Santa Maria de Jetibá, São Roque do Canaã e Santa Leopoldina. Esse destaque ganha forma no Espaço Regional, onde serão apresentados produtos típicos da agroindústria, peças de artesanato e manifestações culturais que traduzem a diversidade e a riqueza das tradições locais.

A programação do festival será distribuída por diversos pontos da cidade, com entrada gratuita, e inclui atrações para todos os gostos. A tradicional Praça da Cultura será um dos principais palcos do evento, reunindo gastronomia variada, cervejas artesanais capixabas, adegas de vinhos e uma agenda de shows ao vivo que passeia entre o jazz, blues, samba, MPB e rock nacional, proporcionando a cada noite um clima único e memorável.

Próximo a rua do lazer, o público encontrará o Espaço Santa Mercearia, que abrigará o Cozinha Experiência, com aulas-show comandadas por chefs renomados do Espírito Santo mostrando o segredo dessa culinária rica. O local também contará com apresentações culturais, música ao vivo no estilo voz e violão, praça de alimentação de qualidade, cervejas artesanais e uma feira com produtos artesanais e da agroindústria regionais.

Fotos: Divulgação/Astris Filme

Santa Teresa Gourmet 2025

Mais de 30 estabelecimentos locais estarão engajados durante o festival, oferecendo pratos inspirados na culinária italiana, com preços que variam entre R$12,90 e R$240,00, além de ingredientes autênticos e frescos por toda Santa Teresa, mostrando o que a cidade tem de melhor.

O evento também contará com uma área kids exclusiva, garantindo diversão para as crianças e conforto para as famílias que visitarem Santa Teresa durante o feriado prolongado. Ao longo do festival, a cidade se transforma em um grande palco cultural e gastronômico, convidando todos a viver uma imersão nos sabores, nas tradições e no estilo de vida que fazem de Santa Teresa um dos destinos mais encantadores do Espírito Santo.

O Santa Teresa Gourmet 2025 promete ser mais que um festival: será uma celebração da identidade, da memória e da convivência entre gerações, tudo isso regado a boa comida, boa música e o charme inconfundível da Serra Capixaba.

Realização e Apoio

O 11º Santa Teresa Gourmet: A Itália é aqui é uma realização do Instituto Panela de Barro em parceria com a Prefeitura de Santa Teresa. O evento conta ainda com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado do Espírito Santo (Aderes).

Serviço

11º Santa Teresa Gourmet 2025: Uma Celebração Gastronômica nas Montanhas Capixabas

Quando: de 1º a 4 de maio de 2025.

Local: Praça da Cultura, no Centro de Santa Teresa.

Entrada: A entrada é gratuita.

Programação 11º Santa Teresa Gourmet

Quinta-feira (1°/05)

MUSEU MELO LEITÃO

8h às 17h – Aberto para visitação.

Exposição: Cientistas Brasileiras.

Entrada gratuita.

Endereço: Av. José Ruschi, 4 – Centro.

CAPITÃO REDIGHIERI CHOCOLATE ARTESANAL

R$40,00 por pessoa – Degustação Guiada de Chocolates.

História da marca, plantio e produção do cacau, tipos de cacau e suas origens, roda de sabores dos chocolates, análise sensorial de aromas e sabores do chocolate do Capitão Redighieri com cacau de Santa Teresa.

Endereço: R. Cel. Avancini, 74 – Galeria Bassetti – Centro.

Reservas (27) 99740-2258 – 08h e 09h.

PRAÇA DA CULTURA

17h – Abertura da Cozinha das Nonnas (lasanha, nhoque, agnolini, tagliatelli, porções típicas); Participantes: Cantina das Nonnas, Casa Amarela Cozinha Intuitiva, Forneria Embaúbas, Pizzaria Pasta Fine Tradizionale, Cozinha da Nanda, Lamp Brewpub, Dom Apetitto, Restaurante Purumar, Costelitos Steak House, e Casa de Carnes e Massas.

PALCO SICOOB (Praça da Cultura)

18h – Show com Ferna (Jazz);

20h – Show com OKÊ trio (Bossa/Samba);

22h – Show com Nano Vianna (Brasilidades);

SANTA MERCEARIA (Ao lado do Toca do Rota)

Café Colonial – Cafés Especiais, comida típica, agroindústria artesanal e artesanato.

PALCO MERCEARIA (Santa Mercearia)

20h – Gui Claure (Violão E Voz)

COZINHA SHOW (Santa Mercearia)

17h – Alessandro Eller, Cynthia Amorim e as Nonas de Santa Teresa – Pasta fresca, memórias e sabores.

18h – Janaina Temporim – Pasta fresca e muita criatividade uma receita de sucesso

19h – Marcos Redighieri e Kleisson – Chocolate de origem e sabores inesquecíveis



RUA DO LAZER – ROCK NA PRAÇA

15h – FIXER;

RED ROCK

20h – Marcelo Ribeiro e Banda B;

Endereço: R. Cel. Bonfim, 77 – Centro

Sexta-feira (2/05)

MUSEU MELO LEITÃO

8h às 17h – Aberto para visitação.

Exposição: Cientistas Brasileiras.

Entrada gratuita.

Endereço: Av. José Ruschi, 4 – Centro.

CAPITÃO REDIGHIERI CHOCOLATE ARTESANAL

R$40,00 por pessoa – Degustação Guiada de Chocolates

História da marca, plantio e produção do cacau, tipos de cacau e suas origens, roda de sabores dos chocolates, análise sensorial de aromas e sabores do chocolate do Capitão Redighieri com cacau de Santa Teresa.

Endereço: R. Cel. Avancini, 74 – Galeria Bassetti – Centro.

Reservas (27) 99740-2258 – 08h e 09h.

PRAÇA DA CULTURA

18h – Abertura da Cozinha das Nonnas (lasanha, nhoque, agnolini, tagliatelli, porções típicas); Participantes: Cantina das Nonnas, Casa Amarela Cozinha Intuitiva, Forneria Embaúbas, Pizzaria Pasta Fine Tradizionale, Cozinha da Nanda, Lamp Brewpub, Dom Apetitto, Restaurante Purumar, Costelitos Steak House, e Casa de Carnes e Massas.

PALCO SICOOB (Praça da Cultura)

18h30 – Orquestra Dedilharcos (Bossa)

20h30 – Show com Marcos Bifão (Brasilidades)

22h30 – Show com Jackson Lima (Pop/Rock)

SANTA MERCEARIA (Ao lado do Toca do Rota)

Café Colonial – Cafés especiais, comida típica, agroindústria artesanal e artesanato

COZINHA SHOW (Santa Mercearia)

17h – Tuany Soares e as delícias do Santa Canela

18h – Juarez Campos – o Chef capixaba mais italiano do ES

19h – Kamila Zamprogno – segredos e sabores do Café Haus

PALCO MERCEARIA (Santa Mercearia)

20h – Breno Tardin (Violão E Voz)

RUA DO LAZER – ROCK NA PRAÇA

15h – Naju;

RED ROCK

20h – The Hollywood Club;

Endereço: R. Cel. Bonfim, 77 – Centro

TOCA DO ROTA

00h – Samba Diverso;

Endereço: Av. Ângelo Preti, 65 – Centro.

TOCA DO ROTA TAROT

20h – Felipe Soares Pop Rock.

Sábado (3/05)

MUSEU MELO LEITÃO

8h às 17h – Aberto para visitação.

Exposição: Cientistas Brasileiras.

Entrada gratuita.

Endereço: Av. José Ruschi, 4 – Centro.

PRAÇA DA CULTURA

11h – Abertura da Cozinha das Nonnas (lasanha, nhoque, agnolini, tagliatelli, porções típicas); Participantes: Cantina das Nonnas, Casa Amarela Cozinha Intuitiva, Forneria Embaúbas, Pizzaria Pasta Fine Tradizionale, Cozinha da Nanda, Lamp Brewpub, Dom Apetitto, Restaurante Purumar, Costelitos Steak House, e Casa de Carnes e Massas.

PALCO SICOOB (Praça da Cultura)

10h30 – Recreação Infantil;

12h – Show com Dora Dalvi (MPB);

14h – Show com Samba Juh (Sambas);

18h – Show com Finest Hour Trio (Jazz);

20h30 – Show com Clara Marins (MPB);

22h30 – Show com Alagados – especial Paralamas;

SANTA MERCEARIA (Ao lado do Toca do Rota)

Café Colonial – Cafés especiais, comida típica, Agroindústria Artesanal e Artesanato

PALCO MERCEARIA (Santa Mercearia)

12h – RENATO SABAINI (Voz e Violão)

19h – W.B WILL (Voz e Violão)

COZINHA SHOW (Santa Mercearia)

15h – Samara Café 43 – Da montanha a xícara: a jornada do café especial até sua mesa;

16h – Claudia Marriel – Receitas e sabores que nos surpreendem;

17h – Larissa Tofoli – um Gelato italiano de sabor inesquecível;

18h – Rosana Neres – Uma receita ítalo capixaba;

19h – Anderson Costelitos – Carne na brasa, técnicas e receitas imperdíveis.

RUA DO LAZER – ROCK NA PRAÇA

15h – Banda 027;

RED ROCK

20h – Ninety in Box;

Endereço: R. Cel. Bonfim, 77 – Centro

TODA DO ROTA

10h – Calibre de Rosas Cover do Guns’N Roses;

00h30 – Pedro e Wilian;

Endereço: Av. Ângelo Preti, 65 – Centro.

TOCA DO ROTA TAROT

20h – Douglas Richa (Classic Rock);

Domingo 94/05)

MUSEU MELO LEITÃO

8h às 17h – Aberto para visitação.

Exposição: Cientistas Brasileiras.

Entrada gratuita.

Endereço: Av. José Ruschi, 4 – Centro.

PRAÇA DA CULTURA

11h – Abertura da Cozinha das Nonnas (lasanha, nhoque, agnolini, tagliatelli, porções típicas); Participantes: Cantina das Nonnas, Casa Amarela Cozinha Intuitiva, Forneria Embaúbas, Pizzaria Pasta Fine Tradizionale, Cozinha da Nanda, Lamp Brewpub, Dom Apetitto, Restaurante Purumar, Costelitos Steak House, e Casa de Carnes e Massas.

PALCO SICOOB (Praça da Cultura)

10h30 – Recreação Infantil;

12h – Show com Serginho Oliveira (MPB);

14h – Show com Nando Moura (Samba);

16h – Encerramento.

SANTA MERCEARIA (Ao lado do Toca do Rota)

Café Colonial – Cafés especiais, comida típica, Agroindústria Artesanal e Artesanato.

PALCO MERCEARIA (Santa Mercearia)

12h – Ronnie Silveira;