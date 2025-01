Sommerfest 2025 celebra a cultura alemã em Domingos Martins

Domingos Martins se prepara para receber a Sommerfest 2025, um dos eventos mais tradicionais da região, que celebra a rica cultura alemã com cinco dias de festa. Com atrações para toda a família, o evento contará com danças típicas, concurso da Rainha Sommerfest, casamento pomerano, desfiles culturais e o tradicional Concurso do Lenhador.

A programação também inclui um culto ecumênico, shows regionais e nacionais, além da gastronomia alemã autêntica, com pratos como Eisbein e Spätzle. Para os amantes de cervejas, haverá chopes artesanais das melhores cervejarias locais.

Há mais de 200 anos no Brasil, a cultura alemã é um marco em Domingos Martins. A Sommerfest é o convite perfeito para vivenciar essa tradição no coração da cidade.

Confira a programação da Sommerfest 2025

30/01/2025 – QUINTA

19h – Cortejo Cultural: Os Tradicionais Pomeranos (DM) + Grupo de dança Der Frohlicher Kreis (DM) – Ruas da Cidade

19h30 – Abertura Oficial – no Palco Principal

20h – Concurso Rainha Sommerfest 2025 – no Palco Principal

22h – Os Tradicionais Pomeranos (DM) – no Palco Principal

31/01/2025 – SEXTA

18h – 1ª Etapa Concurso do Lenhador – no Coreto

20h – Grupo de dança Tanzfreude – no Palco Principal

21h – Banda Fröhlich (DM) – no Palco Principal

22h30 – Teatro Hügelmanner Plattler (DM) – no Coreto

23h30 – Banda Cavalinho (SC) – no Palco Principal

01/02/2025 – SÁBADO

12h – Grupo de Dança Rheinland (DM) – no Coreto

12h30 – Grupo Cultural Martinense (DM) – no Palco Principal

13h30 – Grupo de Danças Bluttenlatter Tal – no Coreto

14h – Banda Pommerchor de Melgaço (DM) – no Palco Principal

15h – Casamento Pomerano (DM) – no Coreto

15h30 – Grupo de Dança Überwinder da APAE (DM) – no Palco Principal

16h – Desfile Cultural – no Palco Principal

18h – 2ª Etapa do Concurso do Lenhador – no Coreto

19h30 – Grupo de Danças Grünestal (MF) e Grupo Grünestalplattler (MF) – no Palco Principal

20h – Grupo de dança Bergfreunde + Grupo Cultural Martinense – no Palco Principal

21h – Grupo de dança Blumen der Erde (DM) – no Coreto

21h30 – Os Germanos (SMJ) – no Palco Principal

23h – Grupo Folclórico Fauhan (Vila Pavão) – no Coreto

23h30 – Grupo Frau Carolin (Itarana) – no Coreto

24h – Banda Cavalinho (SC) – no Palco Principal

02/02/2025 – DOMINGO

8h – Pedal do Chucrute – na Praça Dr. Arthur Gerhardt

9h – Alvorada – Grupo Cultural Martinense (DM) Grupo os Pegajosos – na Rua Principal

10h – Desfile do Comercio (ACE-DM) – na Rua Principal

11h – Eden Show (DM) – no Palco Principal

13h – Grupo Pommerisch Von Minen (Itueta -MG) – no Coreto

13h30 – Banda Pommerchor de Melgaço (DM) – no Palco Principal

14h30 – Grupo de Dança Pilger der Hoffnung (Cariacica) – no Coreto

15h – Banda Cavalinho (SC) – no Palco Principal

17h – Final do Concurso do Lenhador – no Coreto

19h – Banda Fröhlich (DM) – no Palco Principal

A Sommerfest é uma realização da Prefeitura Municipal de Domingos Martins em parceria com a Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau