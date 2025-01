Sonic Mountain Park: shopping traz atração imperdível para crianças  

O parque temático do ouriço mais amado do planeta chega para agitar as férias da garotada no Shopping Vila Velha! De 11 de janeiro a 25 de fevereiro, o Sonic Mountain Park oferece uma série de atividades para crianças de até 12 anos, prometendo muita diversão para toda a família.

Entre as atrações, as crianças poderão se aventurar no boia cross, desafiar a parede de escalada e deslizar pelo escorrega. Além disso, os pequenos podem se jogar na piscina de bolinhas e ainda curtir a área de games. Com um ambiente cheio de energia e interatividade, o parque estará localizado na praça de eventos do mall, com o mesmo horário de funcionamento.

O Sonic Mountain Park é perfeito para crianças de 4 a 12 anos. Contudo, menores de 4 anos também podem participar, desde que acompanhados por um responsável. Um grande diferencial da atração é que os pais podem se divertir junto com os filhos, especialmente no boia cross, vivendo juntos a emoção de uma das atrações do parque.

Foto: Divulgação

Os ingressos custam R$50 para 60 minutos de pura diversão, com um acréscimo de R$1,00 por minuto extra.

O Sonic Mountain Park é um projeto da DW4 Cenografia, empresa licenciada para realizar eventos do Sonic no Brasil. Sediada no Rio de Janeiro e com presença em todo o país, a DW4 também é responsável por grandes projetos como minisséries e novelas na Rede Globo, o parque temático Terra Encantada e o centro de entretenimento Game Works.

Serviço: Sonic Mountain Park

Local: Praça de Eventos – Shopping Vila Velha

Data: de 11/01 a 25/02

Valor: R$50 (60 minutos) + R$1,00 por minuto extra