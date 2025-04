Sorteio: Guia A leva você ao Show de Natanzinho Lima em Cachoeiro

Prepare-se para uma noite inesquecível de brega e arrocha! O AQUINOTICIAS.COM, em parceria com o Guia A, vai te dar a chance de curtir o show de Natanzinho Lima e convidados em grande estilo.

Serão sorteados 2 ingressos Pista Premium + 1 chapéu exclusivo para você aproveitar ao máximo o evento “Brega No 12”, que promete agitar Cachoeiro de Itapemirim.

Como Participar:

Siga o perfil do Guia A no Instagram: @guiaa.es Marque 2 amigos nos comentários do post oficial do sorteio. Você pode participar quantas vezes quiser! Quanto mais marcar, mais chances de ganhar. Deixe seu perfil aberto no dia do sorteio. Não marque perfis de empresas.

O sorteio será realizado no dia 9 de Abril, e será divulgado na rede do Guia A.

Uma Noite de Estrelas:

No dia 11 de abril, o Parque de Exposições de Cachoeiro vai tremer com o evento Brega No 12! Além do show de Natanzinho Lima, o palco vai receber o cantor Heitor Costa, que acaba de lançar seu novo DVD, e o swing do cantor Glauco. A noite contará ainda com participações especiais de Paula Neves, Os Magnatas, Jessica Patroa da Farra, Os Patrões e Dj Wesley Santos. Um verdadeiro encontro de gigantes do arrocha!

A festa promete ser um sucesso absoluto, e Cachoeiro de Itapemirim terá a honra de ser a primeira cidade a receber essa label que vai rodar o Brasil.

Serviço:

Evento: Brega no 12 com Natanzinho Lima

Brega no 12 com Natanzinho Lima Data: 11 de abril

11 de abril Local: Parque de Exposições de Cachoeiro

Parque de Exposições de Cachoeiro Ingressos: https://www.virtualticket.com.br/eventos/no-12-cachoeiro-es

https://www.virtualticket.com.br/eventos/no-12-cachoeiro-es Pontos de vendas: Cachoeiro: Oriento Joias (Centro / Perim Center) Marataízes: Ótica da Corujinha Castelo: Tanea Multimarcas

Contato para Lounges: (27) 99669-6371

Não perca essa chance de viver uma noite inesquecível com o Brega No 12! Participe do sorteio e fique ligado no AQUINOTICIAS.COM e no Guia A para mais novidades.