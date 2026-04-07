Veja as primeiras atrações do Festival Cachoeiro Food Beer 2026
O festival acontece entre os dias 30 de abril e 3 de maio de 2026, no Parque de Exposições do município.
Cachoeiro de Itapemirim se prepara para mais uma edição de um dos eventos mais aguardados do calendário cultural. A organização do 8º Cachoeiro Food Beer confirmou as primeiras atrações musicais e reforçou a proposta de reunir gastronomia e rock em quatro dias de programação gratuita. O festival acontece entre os dias 30 de abril e 3 de maio de 2026, no Parque de Exposições do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Logo na abertura, no dia 30 de abril, o evento contará com a apresentação da banda Casaca, conhecida por levar o congo capixaba ao palco com forte identidade regional. Além disso, o grupo já participou de outras edições e costuma atrair grande público, consolidando-se como um dos destaques do festival.
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Na sequência, a programação inclui o show da banda Calibre de Rosas, que apresenta um tributo ao Guns N’ Roses. A escolha dialoga com a expectativa do público capixaba após a confirmação da passagem da banda original pelo Espírito Santo. O repertório promete reunir clássicos conhecidos, ampliando o apelo do evento entre os fãs de rock.
Atrações do Cachoeiro Food Beer
Além dessas atrações, o festival também confirmou apresentações de Cadu Caruzo, com um especial dedicado a Cazuza, e da dupla Duetts. Dessa forma, o line-up inicial combina diferentes estilos dentro do universo do rock nacional e internacional.
Enquanto isso, a organização informou que novas atrações serão divulgadas ao longo da semana. Ao todo, o evento deve reunir cerca de 10 apresentações musicais durante os quatro dias. Além disso, a entrada será gratuita em todos os dias, o que deve ampliar o acesso do público e movimentar o turismo local.
Diante desse cenário, o Cachoeiro Food Beer se consolida como um dos principais eventos da região, ao unir música, gastronomia e entretenimento em um mesmo espaço. Assim, a expectativa é de grande público e de mais uma edição marcada pela diversidade cultural e pelo fortalecimento da cena musical em Cachoeiro de Itapemirim.
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