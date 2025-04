Vilas de Páscoa trazem encanto e diversão para toda família em Vitória

A época mais doce do ano chegou e, para celebrar com muita magia, encanto e diversão, Vitória ganhou quatro Vilas de Páscoa. Repletas de cenários lúdicos, iluminação especial e espaços interativos para todas as idades. O clima de fantasia e alegria tomou conta do Parque Moscoso, da Praça dos Desejos (Praia do Canto), da Ilha das Caieiras e da Praça Nilze Mendes (Jardim Camburi), criando um ambiente encantador para toda a família.

Cada Vila de Páscoa conta com espaços temáticos que prometem transportar os visitantes para um mundo encantado. No Parque Moscoso, as atrações incluem o Avião do Coelho, a Casa em Formato de Bota e a Casinha de Chocolate. Além disso, as vilas ainda contam com outras estruturas interativas. Já na Praça dos Desejos, além dos cenários lúdicos, o público também poderá aproveitar o Trenzinho com Estação Ferroviária e lojinhas de Páscoa para apoiar pequenos empreendedores.

A Ilha das Caieiras terá um grande Labirinto do Coelhinho e um Ovo de Páscoa Aramado Gigante, ambos iluminados para garantir um espetáculo à parte. E na Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, a diversão será garantida com um Coelho Gigante Iluminado e um Balão Aramado, compondo um visual inesquecível.

O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Vitória, por meio da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV). Para o diretor-presidente da CDTIV, Marcus Gregório, as Vilas de Páscoa são um convite para que as famílias vivam momentos especiais. “Queremos proporcionar experiências inesquecíveis para moradores e turistas, unindo tradição, lazer e encantamento. Cada detalhe foi pensado para criar um ambiente mágico e acolhedor, onde todos possam celebrar a Páscoa com alegria”, destacou.

Locais da Vila de Páscoa:

Praça dos Desejos

Praça Nilze Mendes

Parque Moscoso

Orla de São Pedro

Com cenários lúdicos, iluminação estratégica e um clima acolhedor, as Vilas de Páscoa prometem ser o ponto de encontro perfeito para celebrar essa data tão especial. Então, prepare-se para embarcar nessa jornada cheia de cores, doces e emoção. Vitória está pronta para tornar essa Páscoa inesquecível!

