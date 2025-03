Circuito da Cerveja Artesanal: mais de 30 tipos, gastronomia e música

Se tem uma coisa que a gente ama, é um bom brinde! E no Circuito Capixaba da Cerveja Artesanal, que acontece de 3 a 5 de abril em São Mateus, não vai faltar motivo para levantar o copo e celebrar. São oito cervejarias, com mais de 30 estilos de cervejas artesanais para degustar, uma praça de alimentação que promete agradar a todos os gostos e muita música boa para animar o público. E o melhor de tudo? A entrada é gratuita.

O evento será na Rodovia Othovarino Duarte Santos, 589, no Centro, e é uma ótima oportunidade para curtir o que há de melhor no cenário cervejeiro e cultural da região. Todos os dias, logo após a abertura do evento, um sommelier vai dar dicas sobre cerveja para os participantes. E como a festa não é só de cerveja, os cervejeiros vão poder petiscar diversos tipos de comida. Com muita gastronomia, o evento vai oferecer opções deliciosas para todo tipo de paladar. Além disso, uma feira de artesanato será montada no local. O espaço será coberto, e terá mesas e cadeiras para garantir o conforto das famílias.

Para ficar melhor ainda, como um chopp bem tirado, o circuito vai ter shows de Juliano Saint, Marcelo Ribeiro, Saulo Simonassi, Dona Fran, Banda Caso Marcado, Alexandre Borges Quinteto e Banda Deveras.

Música para curtir e dançar

No primeiro dia, a noite começa com Juliano Saint, tocando clássicos do sertanejo atual. Quem fecha a noite é Marcelo Ribeiro, com seu show recheado de hits do pop-rock nacional. O capixaba promete agitar a galera com releituras de clássicos de Rita Lee, Titãs, Barão Vermelho, e muito mais. Vai ser uma apresentação imperdível para quem curte música de qualidade e boa energia.

No segundo dia, o bom e velho rock’n’roll toma conta com Saulo Simonassi e Dona Fran. Saulo Simonassi é um dos músicos mais respeitados do Espírito Santo, com mais de três décadas de carreira e um talento reconhecido para a guitarra. Com uma trajetória que o levou a palcos nacionais e internacionais, ele já dividiu cena com grandes nomes como Beto Guedes, Ivan Lins e Pepeu Gomes, além de ter aberto shows de ícones como Deep Purple e Stanley Jordan. Sua apresentação promete uma fusão de blues, jazz e pop rock, garantindo uma noite eletrizante.

Já Dona Fran traz uma seleção de apaixonantes clássicos do rock, com um repertório que passeia por Janis Joplin, Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Beatles, Aerosmith, Kiss e muito mais. Sua energia e presença de palco prometem uma experiência inesquecível para os amantes do rock clássico.

No sábado (5), a festa começa com a Banda Caso Marcado, trazendo um sertanejo animado para dançar bastante. Na sequência, tem jazz fusion com Alexandre Borges Quinteto, que promete uma apresentação sofisticada e envolvente.

E para fechar o evento em grande estilo, a Banda Deveras assume o palco com muito rock nacional e internacional. Criada em 2018, na cidade de São Mateus, a banda tem forte influência do rock alternativo e grunge, além de clássicos das décadas de 80 a 2000. Com um som potente e uma pegada jovem, a Deveras vem se destacando no cenário capixaba, garantindo shows cheios de energia e autenticidade.

Confira a programação completa:

QUINTA – 3 DE ABRIL

18h – Abertura

19h – Dicas Sommeliér

20h – Juliano Saint

22h – Marcelo Ribeiro

0h – Encerramento

SEXTA – 4 DE ABRIL

18h – Abertura

19h – Dicas Sommeliér

20h – Saulo Simonassi

22h – Dona Fran

0h – Encerramento

SÁBADO – 5 DE ABRIL

16h – Abertura

17h – Dicas Sommeliér

18h – Banda Caso Marcado

20h – Alexandre Borges Quinteto

22h – Banda Deveras

0h – Encerramento