Festival Nostra Cucina prepara aulas de gastronomia em Santa Teresa

Pizzas, massas e doces. O Festival Nostra Cucina prepara aulas de gastronomia gratuita em Santa Teresa para os apaixonados por gastronomia. Realizada na carreta móvel do Senac, estacionada no centro do município, a programação de cursos, que permanece até o dia 24 de abril, inclui formações sobre pizzas, massas caseiras, bolos, hambúrgueres gourmet e pães artesanais.

Com aulas-show, oficinas, demonstrações e cursos, a unidade móvel de gastronomia ficará estacionada na avenida Ricardo Pasoline, n° 52, no Centro de Santa Teresa. As vagas são destinadas à população em geral, profissionais e empresários do ramo do turismo. As inscrições podem ser feitas por meio do Formulário On-line: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=p8IFq1clgUOOk9F9DsmIWrBKvUsk8PlOpcNlqICaqFRUOTlOSUxYVVo3UTBGVUM3VE85VjE1RjZETS4u&route=shorturl

Realizado em parceria com o Senac-ES e a Prefeitura de Santa Teresa, foram disponibilizadas 255 vagas em 13 diferentes cursos à população. Ainda, no dia 29 de março, o espaço receberá uma rodada de networking voltada para profissionais e entusiastas da gastronomia.

De acordo com uma das organizadoras do festival, Edilene Alves Ferreira, essas aulas de culinária em paralelo ao festival são fundamentais para fortalecer os laços culturais e, ao mesmo tempo, oferecer à comunidade a chance de aprender técnicas gastronômicas incríveis. “Esses momentos proporcionam o crescimento da nossa culinária local, mas também abrem portas para novos conhecimentos e possibilidades profissionais para a comunidade da região”, afirma.

Festival Nostra Cucina

Marcado para os dias 28, 29 e 30 de março, o Festival Nostra Cucina reunirá 33 restaurantes, que criaram pratos especiais para o festival. Os restaurantes participantes apresentarão pratos exclusivos inspirados na tradicional culinária da Itália. Para além dos restaurantes, o Nostra Cucina reunirá estabelecimentos como cafeterias, queijarias e locais especialistas na tradicional sobremesa italiana: o gelato. Cada um seleciona um prato especial para participar do festival. O público pode então escolher seus preferidos e ir provando enquanto passeia pela cidade. Os valores variam entre R$10 e R$230.

Pratos como risotto de tomatinho com páprica defumada e pollo al limone; gnocchi de batata ao molho alfredo trufado com filé mignon grelhado e crocante de mexerica; e Fettuccine Alfredo com Camarão, Bacon e Espinafre serão algumas das opções disponíveis durante os dias do Festival. A lista completa dos restaurantes participantes pode ser conferida no instagram oficial do evento: @nostracucinafestival.

O Nostra Cucina Festival é patrocinado por Biancogrês, Cervejaria Teresense, Grupo Coroa, Sicoob, Claids Biscoitos e Fiore. A realização é da R Cout Filmes.

Confira a programação de cursos gratuitos:

Pizzas: segredos e receitas que são massa (15 vagas)

Data: 24 a 27 de março

Carga Horária: 16h

Horário: 18h às 22h

Pizza: sabor, aroma e tradição (15 vagas por turma – 3 turmas)

Data: 28 de março

Carga Horária: 2h

Horário: 18h às 20h

Data: 29 de março

Carga: Horária: 2h

Horário: 09h às 11h

Data: 24 de abril

Carga: Horária: 2h

Horário: 18h às 20h

Massas caseiras (15 vagas por turma – 3 turmas)

Data: 28 de março

Carga Horária: 2h

Horário: 20h às 22h

Data: 29 de março

Carga Horária: 2h

Horário: 11h às 13h

Data: 24 de abril

Carga Horária: 2h

Horário: 20h às 22h

Preparando lanches rápidos (15 vagas)

Data: 29 de março

Carga Horária: 2h

Horário: 14h às 16h

Docinhos práticos (15 vagas)

Data: 29 de março

Carga Horária: 2h

Horário: 16h às 18h

Showroom e network na Unidade Móvel de Gastronomia

Data: 29 de março

Horário: 19h às 21h

Drinks não alcoólicos em eventos (15 vagas)

Data: 30 de março

Carga Horária: 2h

Horário: 09h às 11h

Saladas e molhos (15 vagas)

Data: 30 de março

Carga Horária: 2h

Horário: 11h às 13h

Salgados que rendem clientes (15 vagas)

Data: 31 de março a 3 de abril

Carga Horária: 16h

Horário: 18h às 22h

Hambúrguer gourmet (15 vagas)

Data: 4 de abril

Carga Horária: 4h

Horário: 18h às 22h

Prepare e venda docinhos clássicos para festas (15 vagas)

Data: 7 a 10 de abril

Carga Horária: 16h

Horário: 18h às 22h

Pães caseiros e artesanais (15 vagas)

Data: 14 a 17 de abril

Carga Horária: 16h

Horário: 18h às 22h

Massas e molhos (15 vagas)

Data: 22 de abril

Carga Horária: 4h

Horário: 18h às 22h

Bolo caseiro (15 vagas)

Data: 23 de abril

Carga Horária: 4h

Horário: 18h às 22h