Iriri recebe a partir desta sexta (28) o Festival Arte com Moqueca

Música, gastronomia, pintura, culinária, esporte e karaokê vão garantir a alegria de reunir os amigos e familiares para o Festival Arte com Moqueca, que será realizado na praça de eventos, em Iriri. Serão três dias de atrações, de sexta-feira (28) a domingo (30). A entrada é aberta ao público.

Ao todo o evento contará com 40 estandes e cinco foodtrucks. Dentre os estandes, muitos quitutes deliciosos, produtos da agroindústria e artesanato.

O evento, que celebra a gastronomia e a cultura de Iriri e região, promete atrair moradores e turistas com uma programação diversificada, que inclui aula-show de culinária com o chef Gilson Surrage, que traz no repertório receitas típicas como moqueca, paella, bobó de camarão e casquinha de siri e frutos do mar.

Durante a aula de Gilson Surrage, o público poderá acompanhar ao vivo a criação de uma obra de arte assinada pelo artista plástico Lu Jorge, que fará uma performance de live painting. O quadro, pintado em tinta acrílica sobre tela, será sorteado entre os participantes da aula.

A programação do festival também inclui apresentações musicais, com repertório variado. Na sexta (28), a abertura fica por conta do cantor Kaio Sequim e banda, com muita música brasileira. No sábado (29), é a vez de Gustavo Daltio e Dudu Kaha subirem ao palco, seguidos por Margozão Forrozinho. No encerramento, domingo (30), a atração é karaokê.

Para quem curte atividades físicas ao ar livre, o evento oferece a Caminhada Praia e Pedras, que vai destacar as belezas naturais no percurso entre Anchieta e Iriri. Para inscrições e mais informações sobre a atividade, o Whatsapp de contato é (28) 99911-9531.