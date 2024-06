Horóscopo do dia: domingo (09.06.24)

Os geminianos são os pensadores do zodíaco, os versáteis, espertos e muito inventivos. Os geminianos progridem quando conseguem refrear sua ingenuidade. São motivados mais pelas grandes idéias do que por ganhar dinheiro, mas quando esses dois componentes se combinam, eles poderão ser extremamente bem sucedidos.

Quem nasceu hoje

Sua personalidade será marcante, graças ao magnetismo pessoal que vai transmitir. Uma profissão liberal é o mais indicado para você. Receberá o reconhecimento por seus atos de caridade. Vigoroso, inteligente e leal.

Alerta

Os nativos de Leão ficam no alerta até às 10h49, e a rotina é indicada enquanto durar esse período negativo. Após esse horários e no restante do final de semana os cuidados serão dos virginianos. Não descuide do seu sistema nervoso.

Áries – Afetivamente os arianos são conquistadores e calorosos, mas podem ser insensíveis às necessidades dos outros. Apaixonam-se intensamente, mas tem dificuldade para manter a relação. C. 628 M. 7252

Touro – Touro tem senso prático, é bastante esforçado e realizador. Muito espontâneo, tem paixão absoluta por tudo o que faz. Tem uma capacidade incrível de preservar as metas que traça, e termina sempre por atingi-las. C. 577 M. 7336

Gêmeos – Falar da intimidade os amedronta e ficam inertes diante das exigências emocionais. Não gostam de se sentir presos a nenhuma pessoa ou lugar, e tendem a ser volúveis e superficiais. C. 805 M. 3982

Câncer – A vida afetiva do canceriano está vinculada à segurança e à confiança. Prefere compartilhar seus momentos a dois no aconchego do lar. Tende a lealdade e a estabilidade. C. 762 M. 2621

Leão – Quando estão amando, são generosos, demonstrativos, cobrem a pessoa amada de atenções e declarações. Mas quem quiser estar ao lado de uma pessoa de Leão, precisa aceitar ficar num segundo plano. C. 314 M. 1790

Virgem – Seu lado afetivo é agitado, com novos romances que acontecerão de maneira inesperada. Não se deixam iludir com a primeira impressão. Essa ebulição se alternará com períodos de tranqüilidade emocional. C. 050 M. 5809

Libra – Tem uma vida social intensa, e cativa a todos com seu charme, sedução e sorriso de ternura. Deve se ligar para não se anular em função dos outros. Deve aprender com seu oposto Áries a ser mais impetuoso. C. 171 M. 0894

Escorpião – Os escorpianos são fortemente ligados ao princípio do desejo e do impulso sexual, há uma tremenda força por traz de seus envolvimentos românticos. Anseiam por uma profunda e também íntima união. C. 448 M. 7517

Sagitário – O sagitariano tende a ser insensível, pois como busca o distante não observa quem está mais próximo. Para um relacionamento saudável precisam de aventura, novidade e dinamismo. C. 583 M. 8677

Capricórnio – Os capricornianos tem grande respeito e responsabilidade pelos laços afetivos e familiares. Quando envolvidos emocionalmente tendem a ser leais e sinceros. Mas é muito difícil renderem-se às emoções. C. 926 M. 6469

Aquário – Tem certa dificuldade nos relacionamentos íntimos, pois preferem estar na companhia de muitas pessoas. Por serem individualistas e amantes da liberdade não suportam um relacionamento muito intenso. C. 834 M. 1056

Peixes – Os piscianos são muito românticos, afetivos e carinhosos. Como vivem num mundo de sonhos e fantasias tendem a idealizar o amor, e tem dificuldade para lidar com o cotidiano da relação. C. 299 M. 9141