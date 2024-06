Horóscopo do dia: domingo (23.06.24)

A modéstia, prudência e simplicidade são qualidades peculiares aos nativos de Câncer. Raramente se deixarão arrastar pela ostentação, não obstante apreciarem o conforto e o bem estar material. Em virtude das misteriosas irradiações de Câncer os que nascem sob sua influência sentem-se atraídos para as pesquisas no campo espiritual; gostam das experiências psíquicas, feitas num sentido tanto científico como místico.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte tendência para os negócios, apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, principalmente por ter muita energia. A sua visão comercial é ampla. É equilibrado habilidoso e produtivo.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta e o domingo deve ser de rotina. Procure descansar e repor as energias. Cuidado com as mudanças de humor, principalmente com seu par afetivo. Viagens neutras. Saúde em baixa.

Áries – São, na maior parte dos casos, líderes. Acabam sempre por tomar os postos de comando em qualquer ramo de atividade em que se encontrem. Mas a liderança é mais brilhante do que firme. C. 091 M. 9736

Touro – Os nativos de Touro são, na maior parte dos casos, pessoas voltadas para os ofícios lucrativos. Pacientemente, de forma disciplinada, os taurinos fazem seu trabalho de maneira honesta e persistente. C. 708 M. 6524

Gêmeos – estes nativos oscilam entre a intuição e a razão. Têm caráter intelectual, mas sentimental. Observador de detalhes se interessa por tudo o que se refere à inteligência. Mente ativa voltada aos estudos. C. 887 M. 2168

Câncer – Os nativos de Câncer têm o caráter extremamente receptivo e vivem continuamente envolvidos nas circunstâncias psíquicas ou físicas que os circundam. O canceriano não possui dom de iniciativa. C. 460 M. 5828

Leão – Os nativos de Leão estão nos fluxos benéficos de um dos melhores signos do Zodíaco. São voluntariosos, de caráter enérgico e dominante. Aristocráticos e refinados nas ideias, sentimentos e ações. C. 532 M. 4601

Virgem – São em geral intelectuais do tipo teórico-prático. Poliglotas e criteriosos. O nativo de Virgem sempre julga tudo com profunda meticulosidade. É virtuoso, poético, sentimental e humilde. C. 112 M. 0959

Libra – Têm caráter sentimental, religioso e artístico. São afáveis e têm na cortesia uma preocupação constante. Muito equilibrados, às vezes deixam transparecer contradição. É centralizador de seu mundo. C. 284 M. 3013

Escorpião – Audazes, enérgicos, valentes e temerários são os mais belicosos do Zodíaco padrão. Possuem espírito inovador e renovador. São revolucionários. Conseguem resolver enigmas e problemas. C. 926 M. 1042

Sagitário – Têm o caráter muito franco e liberal. São donos de tendências religiosas e políticas. Seu espírito jupiteriano observa, discerne, ordena e organiza. Sabe utilizar o que as pessoas têm de melhor. C. 653 M. 7380

Capricórnio – São donos de caráter individualista e ambicioso. Concentrados e reservados. Solitários em relação aos seus familiares. São hábeis em descobrir as falhas do próximo e usar isso em proveito próprio. C. 315 M. 8262

Aquário – Os aquarianos têm espírito inventivo e conceitos originais. Possuem destreza espiritual ou materialista. O caráter é muito difícil de compreender e de se harmonizar com sua natureza. É confiante e desconfiado. C. 548 M. 9475

Peixes – Os piscianos têm caráter sonhador e romântico. São caritativos e sensíveis no mais alto grau. Apesar dos choques do mundo exterior nada muda sua apatia interna, sempre voltada a sua constituição. C. 779 M. 4597