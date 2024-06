Horóscopo do dia: domingo (30.06.24)

Câncer é o signo em que as emoções e os sentimentos são postos em atividade por meios externos. São sensíveis, tímidos e retraídos, mas donos de grande tenacidade. São econômicos, conservadores, românticos e imaginativos; e, parecem uma mistura de caprichos e contradições, quando não se sentem compreendidos. Essa disposição os torna de humor triste e inquieto, até que aprendam a governar-se.

Quem nasceu hoje

Seu espírito é dotado de ideais caritativos. Sua residência sempre será um modelo para os seus amigos, tal o capricho com que vai mantê-la. As coisas de sua maior importância estarão ligadas diretamente as finanças. É criativo. Persistente e bondoso.

Alerta

Os taurinos passam o domingo no alerta, e a indicação é para ficar na rotina. Procure descansar e repor as energias. Não entre em confronto com seu par afetivo, família e amigos. Gastos somente de primeira necessidade. Evite ambientes agitados.

Áries – É um signo particularmente mutável, seus nativos têm extraordinária força de percepção. Apreendem uma idéia com facilidade, mas não conseguem concluir nada facilmente. C. 491 M. 1104

Touro – Os que nascem sob essa influência são muito sensíveis e amorosos, porém seguros. O traço marcante da personalidade taurina é a teimosia, vão até o fim, mesmo quando a derrota é evidente. C. 765 M. 4626

Gêmeos – É um signo que dá como característica marcante a versatilidade. Os nativos de Gêmeos tem a palavra fácil e um excelente dom de adaptação no que se refere ao trabalho e vida familiar. C. 303 M. 0789

Câncer – Confere aos seus nativos um grande apego ao lar. São impressionáveis, emotivos e de grande receptividade. Freqüentemente encontram o insucesso quando, procuram ater-se à velhas idéias e costumes retrógrados. C. 110 M. 8094

Leão – É um signo regido pelo Sol, que confere aos seus nativos uma inteligência clara e viva. São nascidos para o mando e a realeza. Orgulhosos, muitas vezes descambam para a sofisticação. C. 826 M. 3845

Virgem – É regido por Mercúrio, que dota seus nativos de uma personalidade agradável, atraente e magnética. Simpáticos, sociáveis, bondosos, agradam sempre em todos os grupos em que estão presentes. C. 532 M. 2367

Libra – É um signo que significa justiça e equidade. Os nascidos sob a influência deste signo são, de todos os doze signo, os que mais se adaptam a uma vida apegada ao lar. C. 437 M. 0298

Escorpião – Confere aos nativos desse signo o dom da dissertação e da oratória. Os escorpianos são privilegiados por uma proteção muito acentuada, mesmo nos maiores perigos. C. 642 M. 3435

Sagitário – Dá aos que nascem sob esse signo um caráter intuitivo e realizador. Representa como sabemos o arqueiro, metade homem, metade animal, que raramente erra o seu alvo. C. 982 M. 5954

Capricórnio – Brinda os nativos deste signo com uma personalidade forte, enérgica, às vezes intolerante e exigente. São sistemáticos, cuidadosos, inteligentes, de grande habilidade mental e certa facilidade de expressão. C. 579 M. 9513

Aquário – É um signo cujos nativos são particularmente inclinados aos assuntos artísticos e à carreira diplomática. De gênio inventivo, natureza inquieta e vacilante, precisam estabilizar-se por união com pessoa de Capricórnio. C. 228 M. 1861

Peixes – Signo que influencia seus nativos com certa dose de versatilidade instabilidade. São generosos e sinceros. Sua personalidade é cheia de entusiasmo e esperança por um lado e por outro extremamente vacilante. C. 053 M. 6072