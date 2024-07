Horóscopo do dia: quarta-feira (03.07.24)

Os cancerianos têm elevado espírito de sacrifício e sabem suportar corajosamente todas as situações. São paternais por natureza, e não é incomum um pai deste signo partilhar a tarefa de alimentar os filhos, além de trabalhar muito para dar um bom padrão de vida a sua família.

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para os trabalhos burocráticos, devido a sua tenacidade. É raro encontrar alguém nascido neste dia preocupado com uma vida social muito intensa. Estão sempre em contato com a família. É intenso, afetivo e orgulhoso.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante esta fase negativa. Adie negociações, assinatura de documentos ou início de projeto profissional. No amor, cuidado com os ciúmes. Saúde em baixa.

Áries – Astral positivo com a família, com chances de compras domésticas e acertos de antigas contas. Clima tranquilo no trabalho, logo terá mudanças positivas. No amor seu poder de atração está em alta. C. 197 M. 2326

Touro – Você está mais tranquilo, pode ir em frente com projetos de trabalho. Não há problemas nos negócios e ou nas finanças. Conte com sócios ou superiores. Grande entusiasmo no amor. C. 741 M. 0465

Gêmeos – O dia é de alerta e você não deve sair da rotina no lar ou trabalho. Não comente sobre sua vida profissional e financeira. Desfavorável para viagens e compras. Algumas chateações com a pessoa amada. C. 454 M. 6811

Câncer – Fase que a maior parte dos seus desejos serão concretizados. As mudanças no trabalho e negócios só tendem a trazer lucros. Alegrias com a família. A pessoa amada esta em alto astral. Saúde ótima. C. 621 M. 0103

Leão – Nesta fase não deve realizar mudanças nos negócios ou trabalho. Os invejosos e inimigos estão à solta. Evite forçar a barra no campo sentimental e familiar. Cuide da saúde. Dia neutro. C. 838 M. 5790

Virgem – O momento é de progresso, prestígio e realizações em várias áreas da vida. Terá chances de viajar, comprar, vender, enfim usufruir de uma fase feliz. Colaboração da família. Amor em paz. Bom para viagens. C. 592 M. 4748

Libra – Você sente que há chances de melhorar o setor profissional e financeiro. Até os novos projetos da família estão em alta. Mudanças no relacionamento afetivo, dê apoio ao seu amor, sem discussões. C. 416 M. 8268

Escorpião – Dia de descontração, terá chances de organizar os negócios e abrir frentes de ganho. Estará de bem com a vida. O trabalho volta a crescer. Use e abuse do seu magnetismo. Saúde ótima. Bom para viagens. C. 979 M. 7650

Sagitário – Você está um tanto tenso e exigente com a família, evite mudanças no seu lar. Problemas com familiares de Gêmeos e Libra. Não perca tempo de ser feliz. Supere as dificuldades, que são poucas. C. 315 M. 9034

Capricórnio – Fase que seu trabalho é valorizado e você sente que o sucesso está em suas mãos. Boa sorte para quem pretende iniciar novo negócio. Os problemas afetivos serão solucionados. Tente na loteria. C. 608 M. 1570

Aquário – O Sol na sua sexta casa astral indica colaboração da família nos seus projetos profissionais. Sua capacidade de abrir novos caminhos nas finanças está em alta. Seu amor colabora com seus sentimentos. C. 263 M. 3889

Peixes – Você passa por um bom período. Colaboração de familiares e dos envolvidos nos seus negócios para organizar e abrir novas frentes de ganho. Amor com decisões. Pode tentar em jogos e loteria. C. 186 M. 2907