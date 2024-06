Horóscopo do dia: quarta-feira (05.06.24)

O geminiano deve ser mais disciplinado e evitar tantas mudanças de idéias, que geram problemas na área profissional, familiar e afetiva. Deve aceitar e viver mais a rotina, colocar os pés no chão. Observando seu signo oposto, Sagitário, conseguirá perceber a unidade que existe no Universo e, que tudo tem o seu tempo certo. O geminiano estará sempre em movimento e, geralmente, ao falar, estará fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

Alerta

Os geminianos começam o dia no alerta e a indicação é para analisar com cuidado o andamento do trabalho. Controle seu humor para não discutir com seu par afetivo. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento. Viagens neutras.

Áries – Fase de energia e vontade de resolver rápido os problemas financeiros. Haverá equilíbrio, até para os que trabalham como empregados. Saúde firme. Pode ir as compras. Amor com bons momentos. C. 998 M. 6602

Touro – O trabalho esta movimentado e você vê as chances de sucesso aumentarem. Novos lucros em negócios em parceria ou sociedade. Vênus, traz amor e dinheiro. Organismo em ordem. C. 857 M. 5126

Gêmeos – O dia é de alerta e os astros pedem cautela com mudanças profissionais. Você esta bem, mas não deve abusar com gastos, viagens e mudanças no lar. Seu amor esta um tanto enciumado. C. 664 M. 4570

Câncer – Nesta fase em que o Sol transita na sua desfavorável 12ª casa, você deve evitar mudanças no trabalho. Cautela com os invejosos, não comente sobre sua vida. Cuide da saúde. C. 109 M. 2513

Leão – Os astros voltam a brilhar no seu caminho profissional dando energia para tratar de novos negócios. Muita disposição para viagens e compras. Você esta bem e, deve usufruir com seu amor. C. 330 M. 9469

Virgem – A fase é de progresso, chances de melhorar os ganhos e até pensar em negócios em parceria. Muita disposição e garra para acertos na vida familiar. Amor calmo. Ótimo para viagens e compras. C. 247 M. 1332

Libra – O trabalho vem com sucesso e há novas possibilidades de ganhos extras. Hoje você estará exigente com a família. Evite precipitações com novos gastos. Vênus, traz tranquilidade, amor total. C. 791 M. 8783

Escorpião – Dia que deve dar mais atenção ao seu trabalho, evite decisões impensadas. A família precisa de carinhos. Ótima fase com a pessoa amada. Saúde neutra. Forte intuição. C. 176 M. 0857

Sagitário – Período que deve ficar longe de pessoas negativas. Cuidado para não criar dificuldades na área financeira. Pense no futuro. A família esta em harmonia. Amor com paixão. C. 514 M. 8075

Capricórnio – Dia que sua paz de espírito trará mais equilíbrio com a família. Solução de um problema que o incomodava no trabalho. Reaproximação de parentes. Ótimo clima no amor. Evite alimentos gordurosos. C. 482 M. 9499

Aquário – Dia que poderá contar com apoio da família nos projetos financeiros. O equilíbrio estará presente nas decisões profissionais. Descanse a mente. Amor descontraído. Cuide do seu visual. C. 687 M. 2901

Peixes – Fase que estará dando apoio à sua família. Pode esperar tranquilidade com as finanças. Solução de um problema da área profissional. Entusiasmo em relação à vida afetiva. Conte com Touro. C. 221 M. 3240