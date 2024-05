Horóscopo do dia: quarta-feira (08.05.24)

Os taurinos são muito apegados à família. O respeito aos pais e aos irmãos mais velhos, isto é, a dignificação da hierarquia, é uma de suas principais atitudes. Esta virtude, porém, tem seu lado prejudicial, pois muitas vezes a felicidade pessoal de um filho de Touro é prejudicada por não ele ter coragem de se rebelar contra a família se está lhe proíbe um determinado casamento ou desaprova determinada atividade.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa extremamente inteligente o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os taurinos ficam no alerta até às 20h22, e os astros indicam que a rotina deve ser mantida durante esta fase negativa. Após esse horário os cuidados serão dos geminianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Fase que a Lua no seu signo traz muita sensibilidade para escolher os melhores caminhos nos seus negócios. Devem surgir novas oportunidades de ganho e até viagens. Amor suave. Apoio da família. C. 185 M. 9596

Touro – Você ainda acorda no alerta, a Lua estará exigindo maior concentração nos gastos. Essa influência desfavorável vai até às 20h22. Fique de olhos nos invejosos. Deixe para amanhã viagens e compras. C. 227 M. 3343

Gêmeos – O período é bem exigente, Sol, Vênus e Júpiter pedem cautela com as mudanças de humor e paciência com a família. Nada de novos gastos, início de negócios ou trabalho. Relaxe os nervos. Amor ciumento. C. 638 M. 9189

Câncer – A influência dos astros indicam uma fase feliz e progressista. Todos os negócios, trabalho, vida familiar e saúde estão bem colocados. Pode sair para compras, visitas e acertos afetivos com amor e carinhos. C. 990 M. 0651

Leão – Você passa por uma fase de transformações e sente que tudo esta bem e vai melhorar. Mudanças no trabalho. Energia de sobra e ótima saúde. Resolverá os problemas profissionais. Amor contagiante. C. 063 M. 8574

Virgem – A influência do Sol e Lua na sua oitava casa é indício de solução dos problemas profissionais. Não crie impasses e aproveite para acertar questões financeiras da família. Seu amor esta em elevação. C. 471 M. 1265

Libra – O período é propício para organizar viagens, visitas e encontro de familiares para o fim de semana. Lucros com Aquário e Câncer. O amor vem compaixão e destaque para o coração. Apoio da Família. C. 729 M. 6915

Escorpião – Hoje será um dia especial para aceitar apoio para novos negócios e abrir frentes de trabalho. Ajuda importante nas finanças. Ideias originais trarão a família para o seu lado. C. 335 M. 2877

Sagitário – Nesta fase ninguém segura seu ânimo para conquistar o que deseja. O trabalho e as finanças estão bem colocadas. Não adie seus projetos, o clima é favorável para ganhar dinheiro. Amor sensual. C. 851 M. 7802

Capricórnio – Dia que resolverá a maior parte dos problemas da família. Terminam as desavenças, vem tranquiidade. Pode haver reencontro com parentes. Fortes emoções no amor. Trabalho criativo. C. 544 M. 4024

Aquário – Você passa por um bom período e deve ser mais rápido nas mudanças que pretende realizar no seu lar. Positivo para compras, viagens e se acertar com seu amor. Conte com Câncer e Áries. C. 906 M. 8431

Peixes – Estará mais criativo e com vontade de abrir novas frentes de trabalho e negócios. O sucesso, saúde e paz estarão ao seu lado. As finanças estão em alta. Amor com inspiração e carinhos. C. 715 M. 5793