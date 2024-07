Cancerianos são paternais por natureza, e não é incomum um pai deste signo partilhar a tarefa de alimentar os filhos, além de trabalhar muito para dar um bom padrão de vida a sua família. A mãe de Câncer também possui forte instintos maternais, embora uma criança que seja mais independente e livre possa considerá-la, às vezes, sufocante e repressora.

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

Alerta

Os nativos de Virgem passam o dia no alerta, e os astros aconselham prudência no campo de trabalho. A paciência é indicada ao lidar com a família e amigos. No amor, controle as mudanças de humor e às críticas. Saúde neutra.

Áries – Dia que seu dinamismo trará novas condições de resolver problemas do trabalho e dos negócios. Clima positivo para acertos com a família, com a pessoa amada e compras para o lar. Saúde fortalecida. C. 091 M. 4619

Touro – Dia que estará mais simpático com todos. Conseguirá acertar mudanças nos negócios e trabalho. Sérias e positivas resoluções financeiras. Segurança para decidir sobre novos caminhos. Sucesso no amor. C. 228 M. 0898

Gêmeos – Fase que suas amizades estão sintonizadas com a família. Terá chances de novos negócios, viagens e mudanças no trabalho. Organize a vida afetiva. Conte com mais dinheiro. C. 301 M. 1055

Câncer – Você passa por um bom período para resolver com facilidade a maior parte dos problemas. Terá ajuda que precisa para melhorar os ganhos e iniciar uma nova etapa no trabalho. Amor com sonhos. C. 933 M. 8761

Leão – A Lua melhora seu humor e Mercúrio traz novos amigos e mudanças no rumo dos negócios. Não desanime e planeje tudo que quer da vida. Mais uns dias tudo voltará ao normal. C. 168 M. 3383

Virgem – O seu dia será no alerta, a Lua mexe com seu bom humor e você pode discutir no trabalho e com a família. Não desconte a sua tensão em ninguém. Evite viagens e compras. C. 479 M. 6138

Libra – Fase bem tranquila no trabalho e negócios. Terá que dar força e participar mais da vida dos familiares, nativos de Sagitário e Câncer. Na relação a dois a cumplicidade é dez. Saúde boa. C. 604 M. 1480

Escorpião – Período que consolidará muitos dos seus projetos e poderá contar com mais dinheiro. Colaboração nos negócios e no trabalho por conta própria. Novas amizades, viagens e visitas. Amor envolvente. C. 548 M. 2370

Sagitário – Fase que deve mudar muita coisa nos seus negócios e trabalho. Seja rápido nas decisões financeiras e conte com apoio de Libra e Peixes. Sua intuição esta em alta. Evite ser tão exigente com seu amor. C. 710 M. 5258

Capricórnio – Você esta mais envolvido com a família e deve dar apoio que precisam. Acerte os problemas e de uma força ao seu amor. Evite mudar o rumo dos negócios e não discuta com Câncer e Virgem. C. 385 M. 6746

Aquário – Período que colaboração não deve faltar no trabalho. Saia da rotina e inove para ganhar mais. Astral fantástico para quem deseja conquistar destaque profissional. Amor suave. Dê apoio à família. C. 823 M. 9509

Peixes – A presença do Sol e Vênus no seu signo é sinal de felicidade e solução dos problemas no seu lar e trabalho. Conquistará a estabilidade e realizará bons negócios. Tente na loteria. Amor com sedução. C. 457 M. 7924