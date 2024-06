Horóscopo do dia: quarta-feira (12.06.24)

Os geminianos são como camaleão, adaptando-se facilmente às novas condições de trabalho, o que lhes possibilita exercitar com freqüência seu talento em objetivos preestabelecidos. Por outro lado, são também como as borboletas, sempre voando de um projeto a outro, raramente se fixando tempo suficiente para consolidar os ganhos. Sua natureza incansável os compele a estar sempre partindo em busca de mais uma forte de renda.

Quem nasceu hoje

A comunicação e versatilidade são as maiores virtudes. Quando inicia um projeto, não para até conquistar o objetivo. Terá facilidade para o comando. O raciocínio rápido abrirá as portas para o sucesso profissional. É convincente, alegre e objetivo.

Alerta

Os nativos de Virgem passam o dia no alerta e a indicação é de cuidados enquanto durar este período negativo. Precaução com negócios que exijam mudanças e dinheiro. Não deixe o nervosismo interferir na vida a dois. Saúde em baixa.

Áries – Esta fase traz novos amigos, abertura para os negócios e renovação na vida profissional. Vencerá os obstáculos existentes. Surpresas positivas com a família. Amor especial. Você se apaixonar por Libra. C. 696 M. 2542

Touro – Dia para acertar alguns problemas domésticos. Relaxe, pode até pensar em mudança de residência. Fato especial com as finanças. Saúde em alto astral. Você se apaixona por Escorpião. C. 830 M. 6866

Gêmeos – Oportunidades de acertar os negócios e crescer profissionalmente. Terá ajuda de parentes. Seu organismo melhora sensivelmente. Vênus no seu signo equilibra o amor e dinheiro. Se apaixona por Sagitário. C. 080 M. 4218

Câncer – Período de cuidados especiais com seus negócios e finanças. Evite gastos fora do orçamento. Alguns problemas com seu trabalho. A fase exige muita concentração. Você se apaixona por Capricórnio. C. 151 M. 5026

Leão – Você se sente nas nuvens, a Lua no seu signo dá oportunidades de vitória em questão jurídica. A imaginação vai longe e você tem um bom relacionamento com a família. Você se apaixona por Aquário. C. 949 M. 3757

Virgem – O dia é de alerta, a Lua esta na sua desfavorável 12ª casa. Aja com bom senso no trabalho e não culpe ninguém pelos problemas. Obstáculos para atingir as metas financeiras. Se apaixona por Peixes. C. 317 M. 8499

Libra – A fase é tranquila em relação à vida familiar. Conquista importante no trabalho e negócios. Ótimo para viagens, compras e encontro de amigos. Vênus traz compreensão no lar. Você se apaixona por Áries. C. 253 M. 9375

Escorpião – Período que se livrará dos problemas na área profissional. Suas ideias serão apoiadas. Não haverá queda financeira, pelo contrário crescimento neste setor. Se apaixona por Touro. C. 922 M. 7664

Sagitário – Você terá oportunidades a muito esperada para resolver várias questões financeiras e profissionais. Conseguirá o sucesso em sua vida familiar. Em alta compras e viagens. Se apaixona por Gêmeos. C. 702 M. 4031

Capricórnio – Fase que suas exigências com a família podem trazer problemas e até rompimento com Gêmeos e Virgem. Evite entrar em melancolia, cuide da saúde. Relaxe e procure os amigos. Se apaixona por Câncer. C. 479 M. 1906

Aquário – Dia que deve aproveitar as boas influências astrais. Analise propostas de negócios e do setor financeiro da família. Tenha certeza que o sucesso esta em suas mãos. Signo que se apaixona é Leão. C. 864 M. 3189

Peixes – Você passa bem o dia e vê bons resultados na vida familiar. Novas emoções e muita paixão com seu amor. O trabalho vem com sucesso e abertura para seus negócios. Você se apaixona por Virgem. C. 511 M. 7243