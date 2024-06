Horóscopo do dia: quarta-feira (19.06.24)

Os geminianos são os pensadores do zodíaco, os versáteis, espertos e muito inventivos. Os geminianos progridem quando conseguem refrear sua ingenuidade. São motivados mais pelas grandes idéias do que por ganhar dinheiro, mas quando esses dois componentes se combinam, eles poderão ser extremamente bem sucedidos.

Quem nasceu hoje

Alcançará destaque no mundo profissional através das próprias forças. Seu espírito será destemido, pois gosta de aventuras. Conseguirá passar para as pessoas sua energia inesgotável. É maleável, carismático e romântico.

Alerta

Os escorpianos ficam no alerta até às 13h33, e a rotina deve ser sua aliada enquanto durar este período. Não deixe que nada interfira no setor de trabalho. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Sagitário no trabalho e vida pessoal.

Áries – O setor profissional cresce com apoio de Libra e Aquário. Tudo caminha de um modo satisfatório, com chances de bons negócios. Afetuosidade no seu caso de amor. Bom para compras e decisões do lar. C. 631 M. 8676

Touro – A presença de Vênus, no seu signo ilumina seu horizonte financeiro e afetivo. Estará mais amigo e simpático com todos. Muita movimentação nos negócios e trabalho. Amor em evidência. C. 152 M. 0384

Gêmeos – O seu estado geral é de tranquilidade, e com certeza resolverá a maior parte dos problemas do trabalho e negócios. Relaxe e vá em busca dos seus objetivos financeiros. O amor vem força total. C. 011 M. 2289

Câncer – Fase que começa a sentir a melhora dos seus ideais, por isso vá em busca do sucesso, da saúde e do amor. Um dia especial para programar o próximo período. Saiba ser versátil. Nervosismo repentino. C. 476 M. 1191

Leão – A influência que começa acontecer pede para não passar dos limites nas exigências profissionais e com a família. Dia para resolver os problemas financeiros, evite novos gastos. Não espere apoio do seu amor. C. 295 M. 9748

Virgem – Você passa bem o dia e tem a seu favor ótimas condições de equilibrar os negócios, trabalho e setor financeiro. Apesar de alguns desafios terá a colaboração da família. Seu amor anda mais apaixonado. C. 168 M. 5210

Libra – A influência da Lua no seu signo é sempre importante para melhorar a convivência com a família. Ótimo para compras, encontros de amigos, mudar o ritmo dos negócios e trabalho. Emoções no amor. C. 464 M. 7545

Escorpião – O dia ainda será no alerta até às 13h33. Deixe as compras, decisões profissionais e domésticas para o período da tarde. Prepare-se para ter uma noite feliz com seu amor. Não discuta com Peixes. C. 846 M. 3933

Sagitário – Você acorda de bom humor, e com o passar das horas sentirá que precisará dar mais atenção aos negócios e gastos. A partir das 13h33, entrará no alerta, evite a tensão nervosa. C. 602 M. 1028

Capricórnio – Dia que estará mais simpático e poderá contar com apoio profissional e novas chances nos negócios. Saia para compras. Trabalhos extras. Melhora o relacionamento doméstico e afetivo. C. 780 M. 4862

Aquário – Nesta fase estará mais simpático e deve receber convites para encontro de amigos e parentes. O trabalho cresce rápido, trazendo equilíbrio financeiro. Seu amor esta carinhoso. Tente na loteria. C. 395 M. 6753

Peixes – Dia que estará mais envolvido com a sua família e os problemas do lar. Não se assuste não há nada de anormal. Amanhã já estará tudo bem. Seu amor anda mais carinhoso. Nada de exageros alimentares. C. 923 M. 5406